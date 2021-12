Madrid cuestiona "gesto simbólico" del Gobierno central en la Cañada y PSOE replica que ya no es tiempo "del vamos a"

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha cuestionado el que ha calificado de mero "gesto simbólico" del Gobierno de la Nación en la Cañada Real, lo que ha llevado al concejal socialista Ignacio Benito a replicar al Ayuntamiento que ya no es tiempo "del vamos a" sino de actuar.

En el Pleno de Cibeles, el delegado Aniorte ha sostenido que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en la Cañada "todas las actuaciones que están en su competencia desde la lealtad y el impulso al Pacto Regional".

Así, el delegado ha indicado que el Consistorio ha puesto a disposición de las familias alternativas habitacionales temporales y el plan de realojo impulsado junto con la Comunidad. "Lo hemos hecho desde el principio, algo que no pueden decir todas las administraciones porque el Gobierno de España se está queriendo apuntar desde el primer momento", ha lanzado a la bancada socialista.

El socialista Ignacio Benito ha afirmado que "no hay una solución mágica para la Cañada" pero ha afeado que el Gobierno municipal "no admita su inacción social ante 4.000 personas que llevan sin luz desde hace quince meses". "No admitimos el 'vamos a', para un gobierno social debía ser un acicate", ha espetado a Aniorte.

Para Benito resulta "inadmisible ética y políticamente normalizar que 1.800 menores vivan sin luz" o que el concejal de Cs "no mueva un dedo para devolver la luz a esos vecinos". Esto le ha llevado a criticar que para 800 familias vulnerables del Sector 6 "haya una sola trabajadora social de Villa de Vallecas".

Aniorte ha dado "la bienvenida al PSOE y al Gobierno central a la Cañada después de que hayan tardado décadas en mirar de frente". El delegado ha señalado a la plantación masiva de marihuana la responsable del corte de suministro siendo Delegación de Gobierno "quien tenía que levantarlas porque hasta ahora Delegación miraba a otro lado".

"Ha sido el Defensor del Pueblo y la ONU quienes han señalado al Gobierno de España por su responsabilidad", ha criticado Aniorte, después de aplaudir irónicamente el "gesto simbólico" de Delegación aportando 3 millones de euros para los realojos frente a los 52 de Ayuntamiento y Comunidad.