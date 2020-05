Madrid no es convocada a una segunda reunión para el paso a fase 1 y asegura no tener información sobre la 0,5

La Comunidad de Madrid no es finalmente convocada a una segunda reunión para abordar el pase o no de la autonomía a la fase 1 de la desescalada y asegura no tener información sobre medidas de alivio a la actual fase 0, según ha informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Estas mismas fuentes han incidido en que poco antes de las 18 horas ha terminado la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Aseguran que durante el encuentro el Ministerio no ha dicho "nada" a Madrid de esa idea de permitirles pasar, "pero no del todo", en lo que han llamado fase 0,5.

La Comunidad considera que la "invención" de la fase intermedia de desescalada planteada por el Ministerio de Sanidad es una "chapuza" que no se ajusta a lo establecido en la orden gubernamental y supone cambiar las "reglas del juego" cuando la región cumple, a juicio del Ejecutivo autonómico, con los requisitos para ascender plenamente a la fase uno.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer, tras una reunión entre administraciones que habían sido emplazados a un nuevo encuentro este viernes, y avanzó que el Gobierno no parecía estar dispuesto a dejar pasar a Madrid a la fase 1.