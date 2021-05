Madrid consultará a la EMA para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca

La Comunidad de Madrid consultará a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) acerca de la decisión adoptada este martes por la Comisión de Salud Pública de administrar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca, así como acerca de las implicaciones legales de esta decisión.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero madrileño de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, en una visita a la nueva Unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital 12 de Octubre.

Ruiz Escudero considera incomprensible la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, que va en contra de todas las sociedades científicas y en contra del criterio de la Agencia Europea del Medicamento.

En su opinión, es un auténtico disparate que una decisión de tanto calado se tome a partir de un estudio que no certifica la seguridad ni la eficacia, por cómo se ha planteado el propio estudio y porque ni por tiempo ni por número de pacientes se pueden sacar conclusiones.

El consejero de Sanidad ha condicionado la decisión que la región adopte sobre la inoculación de la segunda dosis a las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca a la decisión que tome esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, tras lo que el Gobierno regional consultará a la EMA por la salud de los madrileños y por las implicaciones legales que puede tener esta decisión.

En este sentido, ha indicado que está consulta está motivada en principio por la población y también por la cobertura de los profesionales, ya que hay que determinar si nuestras enfermeras pueden administrar una segunda dosis de una vacunación heteróloga, cuando la ficha técnica no lo recoge.

El consejero de Sanidad ha vuelto a defender la postura mantenida por la Comunidad de Madrid desde que se autorizó la vacunación con AstraZeneca, que es hacerlo como recoge la ficha técnica, sin límite de edad y con las dos dosis de AstraZeneca.

En relación con la posibilidad de que aquellas persones menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca puedan optar de forma voluntaria por recibir la segunda dosis de la misma vacuna, una opción que la Comisión de Salud Pública dejó ayer en el aire, Ruiz Escudero ha defendido que el Ministerio de Sanidad autorice al menos esta elección de carácter voluntario.

Ruiz Escudero ha apremiado al Ministerio de Sanidad a tomar una decisión definitiva al respecto, porque no se puede demorar más la vacunación de esa segunda dosis a las personas que ya tienen esa inmunidad.

Hay que hacer lo que recoge la EMA y las sociedades científicas, y desde luego el Ministerio está a tiempo, tiene hoy un Consejo Interterritorial en el que puede tomar una decisión donde prime la cordura y no el empecinamiento que ha tenido en hacer esto, que no sabemos realmente a qué responde, porque no hay ningún aval científico y es algo que no podemos apoyar de ninguna de las maneras, ha indicado. EFE

mca/abs/jlg