Madrid considera "inapropiado" hablar de la construcción del género a niños de 0 a 6 años

La Comunidad de Madrid ha calificado de "inapropiado" hablar de la construcción de los géneros a niños de entre 0 y 6 años, tras la reunión de la Comisión General de Educación, que se ha celebrado este martes por la mañana, en la que se ha abordado el currículo de Infantil, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

En la reunión, en la que han participado representantes de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y FP, desde la Comunidad de Madrid han comprobado que en la asignatura denominada 'Crecimiento en Armonía' se mantiene que "es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción sexual y de género, sin distinción entre ambas".

"Es decir, que los alumnos no son niños ni niñas, sino que el género se va construyendo. Desde la Comunidad de Madrid consideramos inapropiado hablar de la construcción de los géneros a niños de entre 0 y 6 años", han criticado.

Asimismo, han reprochado que entre los contenidos se establezcan algunas competencias específicas, como la prelectura o la lógica matemática. Desde el Ejecutivo madrileño creen que en la educación de entre 0 y 6 años, al ser una etapa educativa no obligatoria, estos contenidos "no pueden tener carácter obligatorio, sino que deben ser una mera recomendación", puesto que puede suponer "una discriminación para los alumnos que se incorporan en Primaria pero no hayan cursado Educación Infantil".

Esta misma mañana, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que aplace la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos, prevista para el próximo curso escolar 22/23 en 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, al tener "serias dudas" de que los nuevos contenidos lleguen a tiempo.

Lo ha manifestado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha dado cuenta de un informe del calendario en el que se detallan los pasos y plazos a seguir para aplicar la normativa a nivel autonómico.