Madrid confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno para exigir PCR en origen a los turistas en Barajas

La Comunidad de Madrid confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para exigir test PCR sobre Covid-19 en origen a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas, con atención especial a los países donde el virus está siendo actualmente más virulento.

Así lo ha indicado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio tras su visita al albergue juvenil de El Escorial. Allí ha recordado que el Gobierno regional ha pedido desde hace tiempo al Estado atención al aeropuerto madrileño porque "toda esta tragedia entró por Barajas en febrero y marzo y no se puede permitir que vuelva a suceder".

"Los datos que tenemos es que ha habido 64 casos en Barajas pero Sanidad Exterior solo ha detectado dos casos. No se puede descuidar el aeropuerto. El virus está más debilitado, es menos contagioso y actúa con menos fuerza, pero nos pueden venir cepas peores de otras países y hay que evitar que entre por ahí. Confiamos que se llegue a un acuerdo de pedir PCE en el país de origen y ellos harían lo mismo con los turistas españoles. Tenemos que prestar atención a países con el virus más potente", ha expresado.

Sobre la obligatoriedad de llevar mascarilla, aprobada por casi todas las comunidades españolas, el titular regional de Educación ha reconocido que el tema "está sobre la mesa y se ha hablado", pero ha apuntado que en Madrid su uso es "masivo" y la utilizan el 98 por ciento de los usuarios de los transportes públicos, ya que allí sí es obligatoria.

Además, Ossorio ha recordado que por ejemplo cuando ganó el Real Madrid la Liga no se produjeron aglomeraciones, al contrario de lo ocurrido en otros puntos de España ante eventos similares. "Si los madrileños estamos cumpliendo las normas del real decreto ley y gracias a ello tenemos muchos menos casos, vamos a premiar a los madrileños. Si vemos que la realidad sanitaria en Madrid está muy controlada, no hay ninguna presión para implantarla. Si los madrileños están cumpliendo no parece que haya que obligarlas por ley a hacerlo", ha esgrimido.