Madrid censura la falta de rigor de Sanidad: "La epidemia dura 7 días con mascarilla obligatoria y una semana sin ella"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha insistido en criticar "la incongruencia y el sinsentido" que supone tratar de implantar una medida como el uso de mascarilla en centros de salud y hospitales sin "rigor científico y sin que haya nada detrás", máxime teniendo en cuenta que se trata de "transmisión comunitaria".

"Esta epidemia de gripe va a durar siete días con mascarilla obligatoria solo en hospitales y una semana sin mascarilla obligatoria solo en hospitales", ha ironizado la consejera en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro Mujeres de la Sanidad, organizado por la Fundación de Ciencias del Medicamento y ProductosSanitarios (Fundamed).

En esta línea, ha recalcado que "de forma aislada" se trata de "una medida absolutamente ineficaz", además de suponer "una nueva improvisación" por parte del departamento que dirige Mónica García, como también las 'autobajas' de tres días, enfocada más en la "búsqueda del titular" que "en la salud de las personas".

Igualmente, ha insistido en censurar la sensación de alarma que se ha querido crear desde el Ministerio. "No nos ha gustado a ninguno de los consejeros que se ponga en un estado de alerta sanitaria o que se asimile a un estado de emergencia o de pandemia cuando no existe y no es real", ha censurado para recalcar que "es una epidemia de gripe como la de otros años".

"No se podía alarmar a la sociedad poniendo una obligatoriedad de uso de mascarilla que solo está prevista en casos de emergencias sanitarias y eso no quiere decir que estemos en contra del uso de las mascarillas, lo que pasa es que hay que hacerlo de forma cabal", ha insistido para incidir en la necesidad de la convocatoria previa de la Comisión de Salud Pública.

Además, ha recordado que se trata de una "transmisión comunitaria" y, por tanto, ha criticado que se obligue al uso de mascarilla en centros de salud y hospitales mientras se acude a otros espacios cerrados sin ella. "Si estamos en ese gran riesgo que quieren vender y que están alarmando a la población, cosa que yo estoy en contra, pues también tendrían que tomar medidas. Si obligas en un sitio, obligan a otros".

Además, ha censurado que se apele a la responsabilidad de los ciudadanos con las 'autobajas' de tres días, propuesta que finalmente ha sido retirada, a la vez que "al intervenir" se está dando a entender que "el ciudadanos no es lo suficientemente responsable como para saber lo que tiene que hacer o lo que no".

FALTA DE PROFESIONALES

En la misma línea, ha defendido las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en el marco del Plan de Invierno, que contempla la contratación de hasta 1.800 médicos, aunque hasta el momento se ha contratado a 1.027.

"Para nosotros ha sido un gran logro conseguir contratar 1.027, pero hubiéramos podido contratar hasta 1.800, que aparte nos hubiesen servido para reforzar esos mismos servicios una vez terminada esa epidemia de gripe. Desgraciadamente no lo hemos podido hacer, y esto lo achacamos a que hay un gran problema de Estado", ha denunciado.

"Nos gustaría que la ministra nos contara sus medidas o sus puntos de vista porque para eso también o para eso a lo mejor para lo que está en el ministerio y no meterse en competencias que no son suyas y además como digo tarde mal y sin rigor y datos científicos", ha zanjado.