Madrid-Asociación Defensor del Paciente insta a Fiscalía a "tomar medidas" contra la gerente del H. Príncipe de Asturias

La Asociación Defensor del Paciente ha instado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a "tomar medidas" contra la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, Dolores Rubio, por pretender una "irrupción del derecho de comunicación de los pacientes ingresados" retirándoles los móviles.

En un escrito dirigido a la fiscal provincial por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, se tacha la idea de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de "descerebrada", al tiempo que se pone de manifiesto que "la maldad de sus palabras son propias de una dictadura".

Asimismo, la asociación critica la actitud de Rubio de "utilizar a los paciente como si fueran niños pequeño que no pueden decidir", y tras calificar el asunto como "muy grave" traslada su petición a la fiscal provincial de que se "tomen medidas contra esta irrupción".

"Alguien así no puede dirigir un hospital de enfermos que además están solos y supeditados a la falta de libertad de movimiento por su patología", han recalcado desde la asociación, a la vez que han hecho hincapié en la intervención de la fiscal "es fundamental porque son enfermos indefensos y porque la única motivación es la de no dejarles ejercer su derecho de no ir donde no quieran y de estar comunicados con sus familiares".