Madrid en alerta amarilla por altas temperaturas

Hace mucho calor. Dormir es casi imposible y por el día lo mejor es quedarse muy pegados al ventilador o al aire acondicionado. Lo que desde luego no hay que hacer es salir a la calle en las horas centrales del día. Son horas que se pueden dedicar a comer o a dormir la siesta.

En días como estos es fundamental seguir algunos consejos para evitar que nos dé un golpe de calor. Lo primero que debemos hacer es beber mucha agua. Hay que estar especialmente atentos a los más pequeños y mayores de la familia, y darles agua cada poco tiempo. No hay que esperar a tener sed. Hidratarse es fundamental para que no nos dé una insolación. Además, es más que recomendable no salir a hacer deporte ni a correr en las horas centrales del día, eso quiere decir, a mediodía o las primeras horas de la tarde. Si tenemos que salir que sea porque no nos queda más remedio y siempre por la sombra y si puede ser con un sombrero o una gorra. No está de más echarse crema de sol, aunque no vayas a la piscina, simplemente para caminar por la calle.

Las comidas, lo más livianas posibles. Los cocidos y lentejas se pueden dejar para días con más frio. Por ejemplo, puedes comer una ensalada, mucha fruta, sopas frías o gazpacho.

Si vas a usar el coche y ha estado bajo el sol, espera un poco antes de subirte, porque el exceso de calor provoca somnolencia y los consiguientes accidentes.

Los golpes de calor no son una broma, ante la aparición de cualquier sintoma que pueda estar provocado por las altas temperaturas, sequedad, piel enrojecida, pulso débil o acelerado, dolor de cabeza...no dudes en ir al médico.