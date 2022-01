Madrid no aislará a los alumnos de hasta 12 años que sean contacto estrecho

(Actualiza la NA3200 con la reacción de CCOO y datos de la Conferencia Sectorial de Educación de ayer)

Los alumnos madrileños de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, sea cual sea su situación vacunal, según las nuevas instrucciones que ha enviado la Comunidad a los centros educativos para la vuelta a las aulas el 10 de enero.

Una decisión que ha sido criticada por CCOO que acusa al Gobierno regional de "desmarcarse del consenso mínimo que alcanzó ayer la Conferencia Sectorial de Educación sin que las decisiones que ha tomado tengan respaldo del comité científico".

Este cambio en las instrucciones se recoge en la última actualización del Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos madrileños, publicada por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y aplicable desde este 5 de enero.

"Todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos de educación primaria, tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de los grupos no organizados como GCE, estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal", según la nueva circular.

Con ello, la Comunidad de Madrid se aleja, respecto a esta franja de edad, de lo acordado ayer entre el Ministerio y las comunidades autónomas en la reunión conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación, donde se decidió que la vuelta al colegio el próximo lunes se hará bajo los mismos protocolos vigentes antes de Navidad.

Aunque Madrid planteó que no hubiera cuarentenas ante la aparición de casos esporádicos, la única diferencia acordada en dicha reunión nacional es que, en los centros educativos, como sucede con el resto de la población, las cuarentenas de contactos estrechos se reducen de 10 a 7 días para los alumnos que no tengan la pauta completa, mientras que quienes sí la tienen quedan exentos siempre que sean asintomáticos.

Según CCOO, "esta nueva circular nos hace preguntar si estamos siendo protagonistas de un experimento social o simplemente somos víctimas de un gobierno que no sabe lo que está haciendo", ha dicho la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín.

Con ello, "el gobierno de Díaz Ayuso abandona a su suerte a sus alumnos y a su profesorado", según Galvín para quien la Consejería de Educación "simplemente no ha preparado nada" para la vuelta a las aulas el lunes. "No han decidido rebajar las ratio de alumnos por aula, no hacen cribados previos, no refuerzan el plan de vacunación infantil que tiene unas cifras muy mejorables, con Madrid en los puestos de cola respecto a otras comunidades".

Además, "no se garantiza la tercera dosis al profesorado y al personal. No van reforzar la limpieza y desinfección ni tampoco han decidido medidas para cubrir las bajas de docentes desde el día 10. Abandonan los centros a su suerte. No vamos a tener una vuelta segura", considera Galvín.

Las nuevas instrucciones sí mantienen las cuarentenas para los escolares "de más de 12 años, el profesorado y otro personal del centro que sean contactos estrechos no vacunados o con vacunación incompleta", que deberán aislarse "durante los 7 días posteriores al último contacto con un caso confirmado".

Se considerará contacto estrecho a los alumnos pertenecientes a un grupo de convivencia estable (GCE) o los alumnos, profesores y trabajadores de un centro que hayan estado a menos de dos metros de distancia durante un tiempo de más de 15 minutos sin llevar puesta la mascarilla y en un lugar cerrado.

Las personas diagnosticadas de covid mediante prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido los síntomas y hasta 7 días desde el inicio de los síntomas.

En un anexo dirigido a las familias se indica que el alumno que sea considerado contacto estrecho "puede seguir acudiendo al centro y realizar las actividades habituales, extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas" y, si estos aparecen, el alumno permanecerá en su domicilio y contactar telefónicamente con su centro de salud, según la circular. EFE

jlc/amc/fg