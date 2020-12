Madrid.-Aguado recalca que el Zendal "no es un hospital habitual" y está basado en "la experiencia de Ifema"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha recalcado que el Enfermera Isabel Zendal "no es un hospital habitual" así como que está basado "en la experiencia de Ifema".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente madrileño ha remarcado que se trata de un hospital "pensando exclusivamente para emergencias" y para abordar pandemias como la que se está sufriendo. "Por eso se diseña como se diseña", ha respondido al ser preguntado por la ausencia de quirófanos.

Así, ha insistido en que se han seguido las recomendaciones de los expertos que estuvieron al frente de Ifema, que les aconsejaron como construir el hospital con techos altos, modulable o sin quirófanos pero ha subrayado que está pensando "para albergar hasta mil pacientes en las mejores condiciones".

"No es comparable con ningún hospital que se haya construido en Madrid ni en el mundo", ha remarcado el vicepresidente. En este sentido, ha recordado que por ello no contará "con una plantilla estable" dado que no se asimila a La Paz, el Ramón y Cajal o el Gregorio Marañón.