Madrid acusa al Gobierno central de "maltratar a los menores, a los falsamente denunciados y a los inocentes"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado este jueves al Gobierno central de "maltratar a los menores, a los falsamente denunciados y a los inocentes".

Así lo ha trasladado en una pregunta de la diputada de Vox Alicia Rubio, durante la Sesión de Control al Gobierno, sobre la alienación parental. López ha defendido que están poniendo a disposición de jueces y fiscales todos los medios adecuados para que puedan determinar la potestad parental y los conflictos que tienen que resolver "teniendo siempre en cuenta el interés del menor".

"Este Gobierno cumple la ley. Hay un artículo que prohíbe a las autoridades asumir planteamientos que no esté acreditados científicamente. En el sector de la izquierda se olvida el artículo del código penal que castiga al progenitor que induce a un hijo a infringir el régimen de custodia establecido y quien lo hace debe ser castigado", ha expuesto.

El consejero ha reconocido que hay progenitores que utilizan a los menores como "armas contra otro progenitor", por ello se protege a los menores ayudando a jueces y fiscales con psicólogos para determinar la potestad parental de los progenitores.

"¿Cómo no se les protege? Anulando las decisiones judiciales con indultos con una persona que ha cometido un grave delito que es un secuestro de un menor que no ha pedido perdón y que dice que lo volvería a hacer. Desproteger a los menores para satisfacer a una fanática ministra que utiliza el cinismo más radical contra los hombres. El Gobierno no solo está con los independentistas, sino que maltrata a los menores, a los falsamente denunciados y a los inocentes. Menos mal que le queda muy poco", ha lanzado.

Por su parte la diputada de Vox Alicia Rubio ha alertado de la "alienación parental", algo que la izquierda "niega" porque ha creado leyes para que "el hombre no tenga presunción de inocencia". A su juicio, se quiere imponer en el mundo judicial la "perspectiva de género" mientras "el sufrimiento de los niños les importa un pepino".

"Los niños son muy manipulables y ustedes lo saben. Esperemos que no claudiquen, ya que lo han hecho en muchas ocasiones, y permitan la formación de género en psicólogos forenses acabando con su profesionalidad. No dejen que avance más la ingeniería de la ultraizquierda", ha zanjado.