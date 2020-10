Madrid.- Sindicatos alertan de la acumulación de residuos sanitarios peligrosos en hospitales de la Comunidad de Madrid

La Comunidad asegura que la empresa encargada ya ha habilitado nuevos almacenes para empezar a retirarlos de los hospitales

CC.OO. y UGT han alertado de la acumulación de residuos sanitarios peligrosos en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid y el riesgo que esto supone para los profesionales.

En concreto, CC.OO. ha hecho hincapié en la situación del Hospital de Getafe, La Princesa y el Hospital Universitario de Móstoles, donde han pedido que se agilicen estos procesos, mientras que los centros insisten en que se trata de un asunto que "supera sus competencias" y que debe afrontarlo la Comunidad.

Por su parte, el secretario general de UGT en el Gregorio Marañón, Víctor Tomé, ha denunciado la situación, en declaraciones a Europa Press, tras haber pedido explicaciones al respecto por escrito a la gerencia del hospital sin haber obtenido respuesta.

Según ha precisado CC.OO. en un comunicado que la mayoría de los residuos son equipos de protección individuales que han sido utilizados con pacientes con Covid-19 y residuos biológicos.

Por su parte, Tomé ha indicado que se trata de residuos biológicos clase III que llevan acumulándose más de 20 días y al aire libre, incumpliendo la normativa al respecto.

Desde CC.OO. han asegurado que la Consejería de Sanidad "consiente desde hace semanas" que algunos hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) acumulen residuos considerados peligrosos en almacenes interiores y también en zonas exteriores accesibles al personal o a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones.

La razón, según ha recogido el sindicato, es que la empresa Consenur, concesionaria del servicio en todos los hospitales citados, no dispone de espacio suficiente para almacenar estos residuos. "No da abasto debido al incremento de desperdicios y la normativa de recogida de residuos es tan estricta que, fuera del estado de alarma, la empresa no puede y no tiene obligación de hacerse cargo del excedente", han apuntado.

Asimismo, CC.OO. ha resaltado que tras el incremento de la presión asistencial por el aumento de casos de coronavirus, se han multiplicado los desechos de equipos de protección personal y los residuos biológicos de pacientes con Covid-19, a los que se suman residuos de otras patologías.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han asegurado a Europa Press que la empresa encargada "ya ha habilitado unos nuevos almacenes para empezar a retirarlos de los hospitales".

SITUACIÓN AGRAVADA EN GETAFE, MÓSTOLES Y LA PRINCESA

En Getafe, CC.OO. ha subrayado que los contenedores de residuos peligrosos se encuentran "dispersos" en distintas áreas. En el exterior, se pueden observar contenedores en palets, en una zona accesible a cualquier persona.

En el Hospital de Móstoles, ha señalado que los residuos se acumulan en el antiguo mortuorio, aunque se trata de un lugar temporal para almacenar estos desechos. "Está ya casi al límite", ha añadido. Por su parte, en el Hospital de La Princesa ha resaltado que los contenedores con residuos se encuentran en la planta menos 2 en una zona de descarga de suministros.

CC.OO. ha reclamado así la retirada inmediata de los contenedores por suponer un "riesgo" tanto para los profesionales del centro, como de empresas externas de suministro.

Además, ha asegurado que esta situación no solo "vulnera" la norma de almacenamiento de residuos peligrosos, sino que supone un riesgo de caída de los contenedores que puede "provocar accidentes al encontrarse apilados en zonas de tránsito de personas y en zonas de acceso no restringido".