Madrid.- Sanitarios se desvisten para pedir que sus hospitales no queden "desnudos" para dotar de personal al Zendal

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

Piden la dimisión de Escudero y de Ayuso porque son "un peligro para la salud"

El colectivo Sanitarios Necesarios ha realizado una performance frente a la Consejería de Sanidad en la que se han desvestido para ponerse una bolsa de basura, como tuvieron que hacer al principio de la pandemia para protegerse, con el objetivo de reclamar a la Comunidad de Madrid que no deje "desnudos" a sus hospitales para dotar de personal al Isabel Zendal.

"Nos dejasteis desnudos y desnudas en la primera ola de la pandemia, con bolsas de basura como las que hoy nos colocamos como protección ante el virus. Nos maltratasteis y seguís haciéndolo", han expresado en un manifiesto leído en el acto de protesta, al que han asistido la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, la portavoz en materia de sanidad del mismo grupo parlamentario, Vanessa Lillo, y el del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Freire, así como decenas de profesionales sanitarios.

"Ahora pretendéis manejarnos como una mera mercancía de aquí para allá, desnudando tambié los centros sanitarios que ya están mermados de recursos materiales y humanos", prosigue el manifiesto, que recuerda que para la dotación de personal del Isabel Zendal trasladarán a trabajadores de otros centros.

A su juicio, se trata de una "maniobra, que además de suponer un nuevo maltrato al trabajador, tendrá terribles consecuencias sobre el paciente", ya que "dejará sin suficiente dotación --escasa ya y bajo mínimos-- a numerosos centros de atención primaria y especializada".

"No podemos multiplicarnos más, es preciso nuevas contrataciones ya", han avisado, y han pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a quienes han espetado: "Ustedes con su política son un peligro para nuestra salud".

Para los convocantes, el Hospital de Emergencias Isabel Zendal "no significa más que la continuidad de la destrucción" del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y "un engaño para tapar su negligente gestión de la pandemia".

SOBREPASA EL DOBLE DEL PRESUPUESTO INICIAL

Tras recordar que el hospital sobrepasa el doble del presupuesto inicial, ya que por ahora se conoce que su construcción ha costado 100 millones de euros, han considerado que dicha cantidad se podría haber invertido en "la mejora de las dotaciones y recursos ya existentes", lo que "hubiera tenido un mayor y mejor impacto en la salud de las personas, tanto en la gestión de la pandemia actual como a largo plazo".

Como ejemplo de estas infraestructuras, han señalado las "varias plantas y una UVI en el Hospital Infanta Leonor, en Vallecas", y la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, cerrada desde su creación.

"La Comunidad de Madrid ha ido cerrando en los últimos años un total de 2.966 camas en varios hospitales públicos de la región", han agregado, para afirmar que su puesta en funcionamiento superaría la capacidad de atención del Isabel Zendal, y "no sería necesaria la construcción de este costoso hospital con una dotación de 1.000 camas, ni la creación, en la primera ola, de Ifema".

Los sanitarios han asegurado que los servicios de atención primaria siguen "desbordados, sin personal suficiente y sin cobertura de bajas de muchos profesionales, con la sobrecarga que esto conlleva", al tiempo que ha recordado que los SUAP permanecen cerrados desde el 22 de marzo, "situación que provoca un mayor colapso en centros de salud de todo Madrid".

Así, han advertido que "la gravedad de todo ello repercutirá directamente en la calidad asistencial, colapsos en los servicios de urgencias y un aumento de las listas de espera".

"No desnudareis más aún los centros sanitarios. Si desnudan a una nos desnudan a todas", han sentenciado los convocantes.

"YO NO ME MUEVO"

Los asistentes se han colocado alrededor de una pancarta con el lema "#YoNoMeMuevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales", y con su emblema, que dice "Solo el pueblo salva al pueblo. Sanidad Pública", y han coreado consignas como "Más personal. Menos privatizar".

"La inversión tiene que ir en contratar personas, en contratar médicas, en contratar limpiadoras, eso es lo que reivindicamos. Dejemos ya de gastar dinero en ladrillo cuando tenemos el 12 de Octubre con goteras", ha manifestado en declaraciones a los medios la enfermera Alma Blanco Carzorla, enfermera de la UCI del 12 de Octubre con contrato Covid.

Asimismo, ha hecho hincapié en la movilidad forzosa de los refuerzos Covid en caso de que no haya suficientes voluntarios, y ha señalado que no le importa desplazarse una hora en coche para ir al nuevo hospital pero no lo ve necesario si su UCI "se va a cerrar porque todas las personas que trabajan en esa UCI son contratos".

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Trabajadores de sanidad se concentran contra la gestión de Ayuso

Duración: 03:15

Url de descarga: https://www.europapress.tv/auth?v=524222&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjA1MTg1NDM2LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.XO7pbpc2fI1VFjW8FQxRVAzQ821RepaDEVMM39NeJ0g

---------------------