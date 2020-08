Madrid.- La Comunidad de Madrid "tiene margen" para seguir contratando a rastreadores, asegura Lasquetty

En la Comunidad están "encantados" si hay personas que se ofrecen voluntarias para las labores de rastreo

La consejería de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero al frente, "tiene margen" para seguir contratando a rastreadores, ha confirmado este jueves en rueda de prensa el titular de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty.

Su afirmación llega después de que la Coordinadora del Tercer Sector haya iniciado diligencias con una petición de información que se ha registrado este jueves por el presunto uso no adecuado de la figura del voluntariado por parte de la Consejería de Sanidad para dotarse de rastreadores procedentes de la Administración local y universidades, han informado en un comunicado. Dicen que se podría estar vulnerando la Ley regional del Voluntariado.

Lasquetty ha contestado que en la Comunidad no cometen "ninguna irresponsabilidad" porque quien se ofrece para llevar a cabo estas tareas de forma voluntaria pasa por una serie de filtros y de formación.

Sobre si se les pagará, el consejero ha contestado que en la Comunidad están "encantados" si hay personas que se ofrecen voluntarias para el trabajo de rastreo para apostillar, a renglón seguido, que la Consejería de Sanidad "tiene el margen que necesita para seguir contratando según sus necesidades a personas que realicen las labores de rastreo".

En este momento, la Comunidad dispone de "400 rastreadores" mientras se preparan "por si son necesarios" más. También ha agradecido el ofrecimiento lanzado por algunas universidades buscando rastreadores voluntarios, más cuando "bastantes personas han respondido favorablemente".

NO ESTÁN TRANQUILOS

En cuanto a los ayuntamientos, en este momento el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, se está reuniendo con representantes de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para explicar la petición voluntaria de rastreadores.

Lasquetty, por otro lado, ha asegurado que en la Comunidad no están tranquilos ante el coronavirus. "Tranquilos no estamos desde finales de enero, cuando se detectó el primer caso en Europa. Ni prevemos estar tranquilos desgraciadamente durante mucho tiempo porque no hay motivos", ha contestado a la prensa.

No ha obviado que en las dos últimas semanas se ha registrado en la Comunidad "un crecimiento, muy centrado en los jóvenes", que ha llevado a tomar medidas de restricción en el ocio nocturno, cuyo impacto se podrá analizar en unos días.

Sí ha destacado el consejero que las consecuencias de los rebrotes en la salud no son tan duras como las vividas durante el confinamiento dado que hay "pocas personas que necesitan hospitalización y muy poquitas ingreso en la UCI".