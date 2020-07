Madrid.- Cerca de un millar de MIR se manifiestan frente a dependencias de la Consejería de Sanidad

Cerca de un millar de médicos internos residentes (MIR) han acudido este lunes a manifestarse en el primer día de la huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones.

'Nuestros derechos blindan la sanidad pública', reza la pancarta que encabeza la manifestación, que estaba convocada a las 10.00 horas frente a las dependencias de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta, para desde allí dirigirse a la sede del departamento que lidera Enrique Ruiz Escudero, en la calle Aduana.

Al grito de 'Sin residentes no hay sanidad', la marcha de los especialistas en formación, ataviados con sus batas blancas y pijamas verdes, y con sus mascarillas, ha empezado su avance pasadas las 10.30.

Durante su concentración, además de hacer sonar los silbatos, los MIR han coreado consignas como 'No me explotes, fórmame', 'Lo llaman formación y no lo es, es una explotacion, es lo que es', e 'Isabel Ayuso, basta ya de abuso'.

Previamente a la manifestación, los médicos residentes han protagonizado concentraciones multitudinarias a primera hora de la mañana en los principales hospitales de la Comunidad de Madrid.

