Madrid.- Almeida celebra la "rectificación" de Illa sobre los datos de Madrid: "Acertó rectificando"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido este miércoles la "rectificación" del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre los datos de contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid y ha apuntado que "acertó rectificando".

"Celebro la rectificación del ministro de Sanidad, yo creo que es adecuado, creo que es lo que nos piden los ciudadanos. Se pusieron en duda los datos de la Comunidad de Madrid y cuando uno se equivoca hay que hacerlo porque es bueno rectificar", ha manifestado durante su visita a las obras del entorno de Joaquín Costa.

Illa aseguró ayer que no "ha puesto en duda jamás" las cifras de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia de Covid-19 en las últimas semanas. "No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer me expresé diciendo que hay que tomar los datos de las CCAA con mucha precaución", precisó.

Entiende el regidor matritense que "no era justo que se extendiera un bulo sobre Madrid", y ha incidido en que "si se mantiene una sospecha se tiene que decir cuáles son los datos correctos", porque "los ciudadanos no merecen que se alimente con bulos".