El macrobotellón de la Mercè pone a Colau en el punto de mira: ¿es Barcelona una ciudad segura?

Los macrobotellones están en el foco de la polémica. Desde hace varias semanas, son miles de jóvenes los que se aglomeran en las calles de las principales ciudades españolas para beber, sin mantener distancias de seguridad y tampoco sin llevar mascarillas.

Una práctica que no es nueva para nuestro país pero sí se han hecho más violentos y el mejor ejemplo puede observarse en Barcelona, donde decenas de jóvenes han sido detenidos y han tenido que intervenir los servicios sanitarios, mayormente por intoxicaciones etílicas y policontusiones. Una serie de acontecimientos que han motivado a la oposición a arremeter contra el Ayuntamiento de Barcelona.

Después de los ataques, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha querido dejar claro que lo sucedido "es inaceptable y no puede volver a ocurrir". No obstante, son cada vez más ciudadanos los que afirman sentirse inseguros en Barcelona y han señalado directamente a Colau. De hecho, la sociedad catalana no ha hecho más que acostumbrarse a estos capítulos de violencia, que se suman así a una larga lista de episodios peligrosos.

Inseguridad en las calles de la Ciudad Condal

El cuerpo de policía ya ha trasladado en más de una ocasión su enfado con la alcaldesa de la ciudad por el incremento de la inseguridad, especialmente ante los robos y hurtos, muchos de ellos con violencia, y otros altercados en contra de la ley. Los policías han asegurado sentirse "víctimas de esta política de seguridad" y han lamentado que son los propios ciudadanos los que tienen que pagar las consecuencias.

Este enfado se podría explicar por la falta de agentes de policía en Barcelona, que la Guardia Urbana cifra en unos 1.500 agentes necesarios para poder hacer mayores despliegues policiales que puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A todos los casos de hurtos y robos con violencia, podrían sumarse también los conflictos por los desahucios y la okupación ilegal. De hecho, las mafias han querido aprovecharse de esto y han generado todo un mercado. Pocas okupaciones ilegales se deben a problemas de exclusión social y configura a Cataluña como la comunidad con mayor okupación.

Al aumento de la violencia podría sumarse también el aumento de los menores extranjeros no acompañados (menas) en la ciudad. De hecho, en los últimos meses ha habido episodios violentos. El último de ellos, en el mes de marzo, acabó con una fuerte reyerta en la que hubo armas blancas en la que un grupo de menas trató de asaltar y robar a un grupo de chicas francesas. Tampoco puede obviarse la especial atención de los agentes de Policía Nacional al yihadismo, especialmente después del atentado en las Ramblas y Cambrils. Una serie de circunstancias que hace que muchos ciudadanos de la ciudad se pregunten si Barcelona es realmente una ciudad segura.