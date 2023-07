Mabel Lozano recibe el Premio Pilar Bardem-Cine

MADRID, 15 (CHANCE)

Mabel Lozano recibía hace unos días el premio Pilar Bardem-Cine, ayuda y solidaridad 2023 por su gran labor en la lucha contra la trata en España. Feliz y agradecida por el reconocimiento, la escritora recibió el aplauso del público entre los que estaban su marido, Eduardo Campoy y su hija y las cámaras de Europa Press pudieron captar este momento tan especial.

La actriz quiso hacer especial hincapié en lo concienciados que están en casa sobre la lucha feminista, tanto que nos desvelaba que su hija "es una mujer comprometidísima, es una 'feminista ilustrada', yo me he ido ilustrando por el camino, mi hija es una feminista ilustrada directamente, es una mujer muy comprometida, absolutamente".

En cuanto al trabajo que realiza su marido y ella, nos explicaba que "Eduardo y yo hacemos un cine muy diferente, Eduardo hace un cine que me parece importantísimo, el entretenimiento, es importantísimo, yo hago un cine con más compromiso social, él admira mucho mi cine y yo el suyo".

Eduardo es un hombre que ha sabido complementarse a la perfección en su matrimonio, ya que "él me ayuda mucho, es el Pepito grillo que necesitamos todos los directores. Tengo un Pepito grillo en casa que me quiere y que sabe muchísimo de cine, es un Pepito Grillo maravilloso, un hombre al que amo, al que respeto, admiro y que tengo clarísimo a estas alturas de mi vida que es el hombre de mi vida".

Cuando le preguntamos por la salud, Mabel nos habla sin tapujos del cáncer: "Todas las personas que tienen cáncer saben que el cáncer es una enfermedad muy resabiada, una vez que tu pasas un cáncer pero te tienes que seguir tomando pastillas, cuidándote" aunque no quiere banalizar el cáncer, sí que quiere quitarle importancia a la palabra: "Yo no banalizo el cáncer, no se puede banalizar una enfermedad de la que mueren tantas personas, pero yo le he quitado, tanto con mi libro, como ahora mismo que estoy haciendo un corto de animación, contado en primera persona, es mi vida con el cáncer, muy divertido, sin banalizarlo, pero quitándole un poco la negrura, sobre todo porque nadie dice la palabra cáncer. Todo el mundo le tiene mucho miedo a esa palabra. Mucha gente me dice, de lo tuyo qué tal estás, yo siempre lo he llamado, tengo cáncer, soy una enferma oncológica, hay que quitarle hierro a esa palabra, no pasa nada".

Del punto profesional en el que se encuentra y el pasado como actriz que tuvo, Mabel deja claro que "nunca he sido una actriz, he hecho un trabajo de actriz, pero yo veo las actrices y yo nunca he sido tan buena actriz. Yo como directora veo el trabajo que hacen compañeras y amigas actrices y yo nunca hubiera podido llegar ahí, sin más, también hay un talento y yo ese talento no lo tenía".

Por último, Mabel quiso dar la importancia de este premio con el nombre de Pilar Bardem: "Es una mujer inspiradora, nos ha inspirado a todas, estaba muy comprometida con todo lo social, ella utilizaba también su altavoz mediático para una y otra vez ese compromiso, el compromiso no es una palabra, son los actos y ella lo tenía".