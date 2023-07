Lydia Lozano aseguraba estar "muy nerviosa" antes de marcharse a Miami

MADRID, 20 (CHANCE)

Este miércoles fuimos testigos de cómo el elenco de colaboradores de 'Sálvame' que han sido elegidos para formar parte del docureality que La Fábrica de la Tele grabará junto a Netflix llegaba al aeropuerto de Madrid para coger un vuelo dirección Miami. Todos ellos, muy felices, se dejaban ver de lo más orgullosos ante esta nueva etapa.

Europa Press pudo hablar en exclusiva con Lydia Lozano y nos confesó que echará de menos a Jorge Javier Vázquez en esta nueva aventura: "Él ha estado en Grecia y le mandé un mensaje anoche diciéndole que le voy a echar de menos, deberías llevarnos a todos a Miami y que si era verdad lo de 'El piloto' que muchísima mierda".

De esta manera, Lydia nos explicaba que se ha puesto en contacto con el presentador para desearle mucha suerte con el nuevo programa que pronto comenzará a grabar y que se emitirá en la misma franja horario que 'El Hormiguero'.

La periodista nos aseguraba estar muy nerviosa con este nuevo proyecto profesional porque no tiene mucha información de todo lo que van a hacer por allí: "muy nerviosa porque no sabemos nada. Cuando te vas a Miami o a México sabes cuantos días vas y lo que vas a hacer pero aquí no sé si puedo quedar si quiera con un amigo en México".

La colaboradora de televisión sí que nos dejó claro que estará en contacto con Charlie mediante mensajes todo el tiempo: "estaré mensajeándome cada vez que llegue al hotel, le contaré todo aunque tenemos contrato de confidencialidad" y nos desveló que si puede se escapará del hotel: "si me puedo escapar del hotel e irme a tomar una copa también lo haré".