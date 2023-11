Lydia Lozano asegura que dentro de unos meses veré la luz su primer libro

MADRID, 12 (CHANCE)

El pasado viernes vivimos el estreno de los tres primeros capítulos de 'Sálvese quien pueda!, el docureality que 'Sálvame' ha grabado con La Fábrica de la Tele y Netflix, y lo cierto es que todo han sido buenas palabras en redes sociales sobre este formato que se esperaba con ansía después del fin del programa el pasado mes de junio.

Hace unos días, en la presentación del docureality, hablábamos con Lydia Lozano y, además, de confesarnos la felicidad que siente por este estreno, nos anunciaba que está escribiendo el primer libro sobre su vida: "Estoy disfrutando mucho porque estoy contando cotilleos, todos buenos, pero tan divertidos y estoy nombrando a toda la gente que he conocido en mi vida".

La colaboradora nos confesaba que aunque desvela información hasta ahora secreta, nadie debería temer a la publicación del libro: "No, no, porque creo que con gracia, con educación se puede decir de todo".

Y ¡atención! porque va a hablar sobre Casa Real: "Casa Real sí, Cristina Onassis, que nadie sabía los cuernos que le ponía el otro", por lo que las páginas del libro de la colaboradora va a ser una bomba en todos sus sentidos... y más, conociendo la trayectoria de Lydia como reportera en sus inicios.

Por último, aunque le está pillando el toro a la hora de entregar el borrador, Lozano está contenta con cómo va avanzando el libro: "Se presenta mucho más tarde, que me está costando. Pero yo te juro que lo que me estoy riendo porque claro, he tenido que sacar todos los reportajes".