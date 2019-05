Lydia Bosch confiesa cómo vivió el ictus que sufrió su abuela

MADRID, 23 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, Lydia Bosch quiso aportar su granito de arena en la lucha por hacer visible la importancia de la prevención y la información en el tratamiento del ictus y es que, como ella mismo confesó, su abuela falleció por el desconocimiento de esta enfermedad. Ha explicado cómo vivió en primera persona esta terrible enfermedad que padeció su abuela y lo cierto, es que se le hemos podido ver visiblemente emocionada al recordarlo.

"Yo tenía 14 años y estábamos viendo el programa 1,2,3, un programa que marcó mi vida, durante las pruebas mi abuela estaba haciendo unos comentarios con palabras que no se entendían, pero al poco tiempo volvió a hablar con normalidad, a la mañana siguiente mi madre se la encontró inconsciente, la llevamos al médico y a las pocas horas falleció" confesaba Lydia Bosch al recordar cómo el ictus le costó la vida a su abuela que, por no estar bien informada, no pudieron salvarla.

La actriz desvela que su corazón está pasando por el mejor momento de todos: "Perfecto, todo muy bien". Bosch no quiere entrar en el ataque que sufrió su hija pero asegura que la pequeña está bien al igual que el resto de sus hermanos: "Estupendamente sanos, Andrea está terminando su carrera". De los que sí que ha querido hablar es de María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez, rostros muy conocidos de la televisión en España que también han sufrido ictus: "María Teresa es muy joven de espíritu, pero fíjate que bien está ella tras cogerlo a tiempo, a pesar de haber pasado una lucha. María Teresa y Jorge están divinamente".

Tras el dolor que le ocasionó el ictus de su abuela, Lydia cuenta cómo transmite a sus hijos las prevenciones sobre esta enfermedad: "Enseñándoles y les doy toda la información y ellos están conmigo. Les he contado lo de mi abuela, pero principalmente les he dicho que tengan en la cabeza lo de los síntomas". La artista confiesa que tiene próximos planes profesionales: "Proyectos siempre hay, en Octubre y en Noviembre voy hacer un corto a nivel mundial, estoy muy contenta, empezamos en Julio". De esta manera, la actriz se ha volcado de lleno con la causa y ha transmitido lo más importante de todo, conocer los síntomas del ictus para prevenirlo.