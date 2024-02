Luis Vicente 'Pinocho' dispuesto a llegar hasta el final... presenta la demanda de paternidad de Bernardo Pantoja

MADRID, 6 (CHANCE)

Luis Vicente, más conocidos como 'Pinocho', ha decidido llegar hasta el final con su verdad y presentar la demanda de paternidad de Bernardo Pantoja ante los juzgados. En esta ocasión el que sería el hermano de Anabel Pantoja dejaba claro junto a su abogado que este era un tema que él ya había hablado con Bernardo antes de morir: "Lo teníamos hablado, Bernardo una vez me dijo que yo era su hijo, me comentó que lo quería rentabilizar en una exclsuiva". Aunque Anabel Pantoja ha intentando dejar de lado todo este asunto y centrarse en su vida, Pinocho confirma que sí que tenía relación con ella por whatsApp: "Yo tenía relación con ella pero como toda esta historia no la quería me dejó de hablar". Además, Luis esta*muy tranquilo en cuanto a las pruebas se refiere ya que asegura que tiene un audio en su teléfono móvil en el que el propio Bernardo le conirma que es su padre: "Es de su teléfono al mío, no hay ningún tercero metido por medio, es directamente de su teléfono móvil al mío". En todo momento acompañado por su abogado, Fernando Osuna asegura que su cliente cuenta con indicios suficientes para defender su verdad: "Hay muchas pruebas y la ley exige que no sean unas prueblas plenas muy contundentes, sino simplemente una sospecha. Luis tiene muchos testigos que pueden acreditar esta historia, el mismo Bernardo le dijo a Luis en dos o tres ocasiones, yo soy tu padre". Con la ley de su parte, el abogado explica que además cuentan con una prueba de paternidad que acredita la relación genética entre Bernardo y Luis de un 99%: "Si bien esta prueba no se ha hecho por el procedimiento judicial, es un indicio" aclara. Ahora, que dicha prueba tendría que repetirse con la aprobación de un juez, tendría que hacerse con la única hija de Bernardo, Anabel Pantoja: "Esa prueba de hermanidad da un porcentaje muy alto y es el camino procesal jurídico que vamos a seguir" ha explicado el abogado durante la rueda de prensa emitida horas antes de presentar la demanda ante el juzgado. "Estamos condenados a presentar esta demanda, lo sentimos mucho, nosotros no queremos hacerle daño, ni mucho menos, a Anabel Pantoja".