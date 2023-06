Luis Miguel Rodríguez se lleva a una nueva amiga a los toros y sorprende por sus declaraciones

MADRID, 2 (CHANCE)

Es muy habitual ver a Luis Miguel Rodríguez acudiendo a las plazas de toros para disfrutar del espectáculo taurino y lo cierto es que cada vez que le vemos aparece con una nueva acompañante. Este jueves, el exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas junto a una mujer muy exuberante, que nos ha llamado especialmente la atención porque nos ha confesado que NO le gustan los toros.

Lo cierto es que todas las amigas que acompañan al empresario se dejan ver muy atentas en la plaza de la faena, pero parece que en este caso no va a ser así porque a esta anónima no le gustan los toros, ni nada que tenga que ver con ellos, pero sin embargo no ha querido decirle que no a Luis Miguel.

Dejando claro que entre ellos no hay amor, la susodicha nos ha confesado que "somos amigos hace muchísimos años" y se ha mostrado de lo más risueña con el empresario, luciendo un estilismo de lo más sofisticado con un vestido rojo.

Ambos entraban en la plaza dispuestos a disfrutar de una tarde lo más entretenida a pesar de que a la joven no le gustan los toros: "pues no. Pero vengo a ver el espectáculo". De esta forma y con un vaso en la mano, entraban en Las Ventas sin comentar nada sobre Agatha Ruíz de la Prada.