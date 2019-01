Luis Miguel Rodríguez, el fan más incondicional de Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 26 (CHANCE)

Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'El Chatarrero', no ha querido faltar al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El empresario disfrutó desde la primera fila de la nueva colección de su pareja, una serie de diseños al más puro estilo Ágatha con los que Luis Miguel se mostró encantado.

Y es que lejos de mostrarse reacio con las cámaras, el novio de la diseñadora fue de lo más dicharachero. El ex de Carmen Martínez Bordiú aseguró que estaba genial al lado de Ágatha y que de crisis, nada de nada.

CHANCE: ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Luis Miguel Rodríguez: De ella me gusta todo, es una crack de mujer, de empresaria y de diseñadora.

CH: ¿Te pondrías algo de lo que diseña?

L.M.R: Con el tiempo algo me pondré.

CH: ¿Te ha intentado poner color?

L.M.R: Me gustan sus colores, cuando voy a su casa me encanta todo el color.

CH: ¿Qué relación tienes con los hijos?

L.M.R: Son muy majos, tengo muy buena relación con ellos.

CH: ¿Qué planes tenéis a corto plazo?

L.M.R: Las cosas sobre la marcha, ojalá pueda ir a más desfiles que me lo paso muy bien viéndolos.

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ: "NO HAY CRISIS, ES MENTIRA"

CH: Ágatha dice que trabajas mucho.

L.M.R: Sí, trabajo mucho. Tengo una empresa que estamos en apogeo de subir para arriba y bueno hay que tener tiempo para todo.

CH: Se os ve fenomenal a pesar de lo que dice la gente.

L.M.R: Sí, que la gente diga lo que quiera.

CH: Se habló que hubo una crisis.

L.M.R: No hay crisis, es mentira, salimos para adelante.

CH: ¿Cómo aprendéis hacer oídos sordos?

L.M.R: Si no es verdad, no merece la pena pasarlo mal, no vamos a estar amargados todo el día.