Luis Medina guarda silencio y se muestra enfadado con la prensa

MADRID, 8 (CHANCE)

Luis Medina sigue en el foco mediático desde que hiciera pública la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto contra él y contra su socio, Luceño Cerón, por haber cobrado, presuntamente, comisiones "exageradas" - 6 millones de euros - en la compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia.

Si esta jueves por la noche se mostraba de lo más molesto con las cámaras de Europa Press ante las preguntas sobre la polémica que ha generado esta información, hoy el hijo de Naty Abascal se muestra de lo más enfadado con la prensa al escuchar todas las preguntas que hay en el aire y que no ha querido responder.

De esta manera, Luis Medina, enfadado, no aclara que le ha parecido la rueda de prensa del alcalde de Madrid: "lo que necesito es que me dejéis pasar, por favor". El hijo de Naty Abascal, quién está siendo investigado por las comisiones millonaria que se ha llevado tras la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid, no ha desmentido si es cierto que se puso en contacto con el primo de José Luis Martínez Almeida.

Además, cabe recordar que se ha detallado que con los 6 millones de euros obtenidos - en el caso del Marqués de Villalba 1 - el hijo de Naty Abascal y su socio habrían comprado un yate, varios Rolex y hasta una docena de coches de lujo, adquisiciones muy cuestionadas por la procedencia del dinero.