Lucía Rivera recula y matiza sus declaraciones sobre su 'falta de química' con Eva González: "Respeto ante todo"

MADRID, 4 (CHANCE)

Hace unos días Lucía Rivera asistía a un evento en Madrid y, ni corta ni perezosa, lanzaba un dardo a Eva González que no pasó desapercibido cuando le preguntamos por la actual pareja de su padre, María Cerqueira Gomes. "María y Kika -hija de la novia de Cayetano Rivera- son dos mujeres que menos mal que llegaron... son como menos mal que llegaron a mi vida dos mujeres tan maravillosas, la verdad. Yo soy protectora y necesitaba gente... es como que nos parecemos mucho, es genial. Contar con gente que te llevas bien es mejor que no tener conexión, y estoy encantada con ellas dos" confesaba, evitando mencionar a la presentadora de 'La Voz' pero dejando entrever que se refería a la exmujer del torero cuando hablaba de su "falta de química" con otras personas.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y tras las que Lucía ha reculado en su reaparición en los Elle Style Awards y, reafirmándose en que María Cerqueira es "divina y maravillosa. La amo" ha 'señalado' a la prensa y nos ha acusado de hacerle "la 13 14" para sonsacarle cómo es su relación con Eva.

"Yo no digo nada, lo dices tú" ha asegurado, afirmando que con la madre de su hermano Cayetano "ante todo hay respeto". "Nos une una persona que es maravillosa -el pequeño- lo que me une a esa persona siempre lo voy a respetar" ha zanjado, reconociendo que a pesar de que le desea lo mejor "porque no le deseo algo malo a nadie", cundo se ven ni siquiera se saludan.