Lucía Rivera reacciona a las declaraciones de Karelys Rodríguez sobre su libro

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace tan solo unos días, Europa Press hablaba en exclusiva con Karelys Rodríguez y estallaba en contra Lucía Rivera por publicar sus memorias: "¿tú crees que tengo tiempo para leer esas tonterías? No, no es importante para mí, no lo voy a leer, bien por ella si no tiene nada más que hacer, pues muy bien".

Unas declaraciones muy sorprendentes ya que nos cogía de sorpresa esa reacción ante la modelo. Además, nos aseguraba que le sorprende que la modelo se lleve bien con su padre ahora "cuando nos conviene hay buena relación y cuando no hay mala relación, no sé".

Pese a todo esto, la abogada asegura que no descarta escribir ella también un libro autobiográfico contando lo que ha vivido supuestamente con Cayetano Rivera: "todavía me lo estoy pensando".

Este sábado, hemos tenido la ocasión de poder preguntarle a Lucía Rivera qué le han parecido estas declaraciones de la abogada y lo cierto es que ha mostrado indiferencia absoluta. Siempre discreta con su vida privada, la modelo se reía cuando le comentábamos las palabras de Karelys.

Saboreando de nuevo la tranquilidad en su vida, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera nos aseguraba encontrarse muy feliz en esta etapa de su vida: "súper" y evitaba darnos más detalles sobre cómo está recibiendo la expectación que se ha creado entorno a su libro.