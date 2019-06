Lucía Rivera desmiente los rumores de mala relación con Cayetano Rivera y Eva González

MADRID, 20 (CHANCE)

Lucía Rivera no ha querido perderse el desfile que tuvo lugar el miércoles pasado de Women Secret donde ha podido lucir, entre otras modelos, los looks de la colección de verano 2019. La hija de Cayetano Rivera ha hablado y ha zanjado los rumores que hay sobre su persona y la de su padre, recordemos que desde hace ya mucho tiempo muchos aseguran que la relación entre padre e hija no es buena, pero nada tiene que ver con lo que asegura la novia de Marc Márquez.

La hija de Blanca Romero ha asegurado que la relación que tiene con su padre y la mujer de este, Eva González es muy buena: "La relación es maravillosa, con Eva también es maravillosa, no hay ningún mal rollo, feliz". Tanto es así que confiesa recibir consejos de la presentadora de La Voz en Antena Tres respecto a su profesión de modelo: "Sí, aunque tampoco nos da tiempo a hablar mucho porque con los trabajos estamos a tope y hablamos lo justo, pero muy bien".

Fiel seguidora de su novio Marc Márquez, ha hablado sobre la última victoria de su chico en el GP de Cataluña: "Muy bien, me alegro mucho, es su trabajo y lo hace de maravilla como yo intento hacer lo mío". Recordemos que la hija de Blanca Romero colgó en su perfil de Instagram una fotografía en la que podíamos ver cómo felicitaba al piloto en el momento exacto justo antes de darle un beso, una instantánea que llenó las redes de comentarios y que muchos seguidores de la pareja no dudaron en capturar para guardarla en el recuerdo. La modelo presenció dicha victoria con su abuelo: "Hombre, siempre con mi abuelo" con el que podemos ver que hay una relación excelente.