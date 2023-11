Lucía Pombo da la cara por su hermana María tras su polémico paso por los Grammy Latinos

MADRID, 20 (CHANCE)

María Pombo se ha convertido, muy a su pesar, en la protagonista de dos amargas polémicas tras su reciente asistencia a los Grammy Latinos en Sevilla. Un sueño que cumplió con su marido Pablo Castellano y con su hermana Marta y que se ha convertido en una 'pesadilla' en los últimos días.

Primero era el programa 'Vamos a ver' el que destapaba que la influencer se habría colado en la alfombra roja de los nominados y artistas que asistieron a los premios más importantes e la música latina. Un photocall diferente al destinado al resto de celebrities -entre las que se encontraban Victoria Federica, Vicky Martín Berrocal o Paz Padilla- y en el que María posó desoyendo las órdenes de la organización de los Grammy.

Por si no fuese suficiente esta polémica, según 'Fiesta' María también se coló en el Palacio de las Dueñas. Para ser exactos, la instagrammer sí estaba invitada a un espectáculo privado protagonizado por Estrella Morente la noche antes de la gran gala. Lo que no se preveía es que accediese a la residencia de la familia Alba -donde se dieron cita numerosos famosos- acompañada por el equipo de grabación de su reality, listo para captar los mejores momentos de la noche.

Algo que habría molestado y mucho a Eugenia Martínez de Irujo, muy enfadada al ver que María entraba con cámaras en una fiesta privada en su propia casa.

Una información que ha pillado completamente desprevenida a Lucía Pombo, sorprendida al escuchar esta nueva polémica que ha sacudido a su hermana tras ser acusada de colarse en la alfombra roja de los Grammy Latinos: "Me encantaría contestaros pero me lo estáis contando vosotros a mí, es nuevo. De hecho pensaba que me estabas hablando por los Grammy que también se habló, pero lo siento, no te puedo responder" ha afirmado sorprendida.

"No estaba informada, me dijeron que disfrutaron muchísimo en Dueñas y poco más, no tengo más historieta y tenemos muchas cosas antes que hablar que esa, de verdad" ha asegurado dejando claro que de haber sucedido algo con Eugenia Martínez de Irujo, María se lo hubiese contado.

"Me parece graciosísimo, hay una capacidad para inventar que te mueres, las historias se cuentan cómo se quieren y me hace muchísima gracia con esto y todo me han embarazado mil veces, a mis hermanas las han matado otras tantas, estamos peleadas todos, y con esto ha pasado otro tanto igual, que la historia se cuenta como se quiere, lo que más venda, vamos" ha zanjado, insistiendo en que si hubiese habido algo "te puedo asegurar que me lo hubiese contado".