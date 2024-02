Lucía Fernanda Carmona e Ismael de la Rosa presentan a su primer hijo a la salida del hospital

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras varios días de ingreso hospitalario, Lucía Fernanda e Ismael de la Rosa regresaban a casa con su primer hijo en brazos. Irradiando felicidad, la pareja posaba ante los medios junto a su pequeño sini revelar cuál ha sido el nombre elegido para él. Junto a la feliz pareja, también la recién estrenada abuela, Mariola Orellana, lucía la mejor de sus sonrisas como muestra de felicidad.

En esta ocasión el gran ausente en la cita familiar fue Antonio Carmona que, como la propia Mariola explicó, ha tenido que viajar fuera de Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. "Me estreno como abuela, más feliz que una perdiz. Muy contenta, muy feliz y muy agradecida a la vida porque ha sido todo maravilloso, no se puede explicar" reconocía Mariola minutos antes de que su hija abandonara el hospital. En cuanto a cómo había ido el parto, la empresaria reveló algunos detalles: "Nada, una campeona, entró a las 3 y a las 6 menos cuarto ya había parido, no había nadie en el hospital porque era fin de semana, una maravilla".

A la espera de que la familia decida revelar el nombre que han elegido para el pequeño, lo cierto es que el futuro el pequeño estará ligado a la música y el arte ya que desciende de dos de las sagas más conocidas de nuestro país. Si bien el abuelo de la criatura es el querido Antonio Carmona, su padre, más conocido como 'El Bola', procede de una familia de músicos como los Fernández que han trabajado con algunos de los artistas más conocidos de nuestro país como Lola Flores o Manuel Vargas.