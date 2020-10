Lotes y Cestas de Navidad en tiempos de COVID

Se acerca el momento de organizar y repartir las tradicionales cestas y lotes de Navidad, pero la nueva normalidad ha traído consigo cambios que pueden hacerte dudar sobre cómo lo vas a hacer este año para entregarlas con seguridad a todos los miembros de tu equipo. En Sadival nos adaptamos a los tiempos y te ofrecemos soluciones adaptadas a los desafíos que la COVID-19 ha traído consigo.

LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD A DOMICILIO

Como todos tenemos que hacer nuestra parte a la hora de frenar los contagios, es casi seguro que al menos una parte de tu equipo está teletrabajando desde casa. Esta condición puede hacer complicado encontrar una fecha o un sistema para poder repartir los lotes navideños a todos tus empleados con seguridad. Las antiguas colas o el reparto en los puestos de trabajo físicos son cosa del pasado.

Para solucionarlo, te ofrecemos la posibilidad de enviar los paquetes directamente al domicilio de los trabajadores. A través de un sistema de reparto seguro, conseguirás que tus empleados disfruten de sus lotes y cestas de Navidad directamente en su casa, con total tranquilidad y seguridad. En un año que está siendo complicado para todos, agradecerán más que nunca contar con productos elegidos especialmente para ellos.

El espacio de recepción no estará ocupado por decenas de cajas y tampoco necesitarás un almacén donde ir guardándolas hasta que entregues todos los lotes. Todo se realizará de forma controlada y siguiendo un método de entrega que permita garantizar la distancia social entre todos los miembros de tu equipo.

LOTES NAVIDEÑOS PERSONALIZADOS PARA CADA FAMILIA

Por otra parte, no cabe duda que la ilusión de regalar es mayor cuando aciertas con el presente y realmente consigues que tenga utilidad para el destinatario. Aunque la comida y la bebida siempre vienen bien, especialmente en unas fiestas cuyas celebraciones se realizan en torno a una mesa, cada vez hay más dietas diferentes y restricciones alimentarias que hacen difícil encontrar una solución universal, por lo que es difícil dar con un lote de Navidad apto para todos los públicos.

Gracias a nuestra vocación de servicio, te ofrecemos las mejores soluciones, que van a permitirte adaptar las cestas a las preferencias de cada familia. En nuestro catálogo vas a encontrar alternativas sin alcohol, que sustituyen el vino y el cava tradicionales por licores y sidra «sin», cajas especiales para celiacos, que tienen productos sin gluten, o lotes veganos, que sustituyen los tradicionales embutidos por productos de origen vegetal. Independientemente de las preferencias de cada familia, podrás hacerles un regalo que aprecien y valoren.

UN SISTEMA DE ASIGNACIÓN SENCILLO

Sabemos que la variedad de opciones, la personalización y la entrega individualizada pueden ser difíciles de gestionar solo por ti. Debido a la Ley de Protección de Datos no puedes compartir libremente la dirección de tus empleados y, además, vas a tener dificultad para saber con precisión qué prefiere cada miembro de tu equipo. Por este motivo, te damos la opción de gestionarlo a través de nuestra plataforma.

Solo tendrás que elegir los lotes más adecuados según tu presupuesto y seleccionar las opciones que quieres dar. Nosotros crearemos una plataforma en la que cada integrante de tu equipo podrá registrarse e indicarnos la dirección de entrega y cuál de todas las modalidades que has seleccionado prefiere. Acertarás seguro, ya que serán ellos mismos quienes elijan sus cesta de Navidad.

De forma automática se creará un pedido por cada empleado. Esto hará que, a la vez, todos queden contentos y tú no tengas que comprar cestas de más, porque no habrá margen de error. A cada uno le llegará a su casa lo que ha pedido dentro de las opciones que tú has dado.

Por otra parte, dar la posibilidad de personalizar la dirección de entrega te garantizará que cada persona recibe su lote navideño a tiempo. Quienes estén de vacaciones o vayan a pasar unos días fuera de su casa con motivo de las fiestas, no tendrán que esperar a la vuelta a la rutina para disfrutar de su caja, sino que podrán dar la dirección de su ubicación en el momento.

LOS MÁS ESTRICOS ESTÁNDARES DE HIGIENE DURANTE TODO EL PROCESO

Además de ayudarte a prevenir el riesgo de contagios respetando las normas de distanciamiento social, te aseguramos que, durante el proceso de elaboración y transporte, se cumplen los estándares más exigentes de higiene para evitar que los alimentos se contaminen.

Nuestro equipo cuenta con todos los sistemas de protección y está formado para llevar a cabo su trabajo de forma segura. En el momento de la preparación, los trabajos se llevan a cabo en espacios desinfectados, con procedimientos que se ajustan a los estándares más estrictos. Cuando acudimos a los hogares de tus empleados, lo hacemos siguiendo un protocolo, en el que siempre se respeta la distancia de seguridad y las más estrictas medidas de higiene.

Como ves, regalar lotes de Navidad durante la pandemia es posible gracias a las soluciones de nuestra empresa. En Sadival te ponemos las cosas fáciles con entregas a domicilio y personalizables.