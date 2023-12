Lotería.- La suerte de los quintos premios se reparte en la provincia de Alicante: "Esto es una onda expansiva"

La cofrafía Tercera Orden Franciscana, de Pego, vende diez series del quinto 92.023

La suerte de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 ha llegado a la provincia de Alicante, donde diferentes municipios han vendido series premiadas. En concreto, seis de los ocho quintos premios han caído en la provincia y han repartido suerte con los números 45.353, 88.979, 92.023, 01.568, 86.007 y 57.421.

La administración número 11 de Orihuela ha sido la que más dinero ha repartido, con el quinto premio 86.007, puesto que han vendido entre 24 y 25 series, más de 1,4 millones de euros, según ha explicado su propietario, Pedro Giner, a Europa Press.

Además, ha señalado que se cambiaron este número con una administración de Seseña (Toledo) y lo vendieron a una cafetería céntrica de Orihuela, que ha repartido 20 series, por lo que cree que la mayor parte del premio ha quedado para vecinos de la localidad alicantina.

También cedieron diez series a una administración de Murcia e incluyeron el número en una aplicación de venta de lotería. En ventanilla, por su parte, la administración de Orihuela ha vendido décimos sueltos.

Giner ha resaltado que llevan dos años en la administración actual y es el primer premio que dan en la lotería de Navidad. "Sabemos que es una onda expansiva, y más cuando das tantos números. Hemos visto caras conocidas y hay mucha alegría, porque es una ciudad no muy grande y nos conocemos todos", ha destacado.

Igualmente, ha añadido que no esperaban el premio, porque considera que "las cosas sin preparar son las que mejor salen". También ha destacado que a la administración han acudido varios agraciados a celebrar el premio y a preguntar por cómo cobrarlo.

El 86.007 también se ha vendido en las localidades alicantinas de Teulada, Algorfa, Aspe, Elche, Xàbia, Los Balcones, Torrevieja, en dos administraciones de Benidorm, dos de Dénia y otra de Orihuela.

CHAMPÁN PREPARADO

Por su lado, el número 45.353, otro quinto premio, ha repartido siete series y 25 décimos sueltos en la Comunitat Valenciana. En concreto, cinco series --un total de 300.000 euros-- se han vendido en la Administración 37 de Alicante, entidad que ya repartió el Gordo de Navidad en 2007.

Su propietaria, Mari Carmen Gálvez, ha resaltado que está "muy contenta y muy feliz" de haber repartido estos 50 décimos premiados, que ha precisado que se ha vendido todo por ventanilla y gran parte a vecinos del barrio.

"Estoy muy feliz porque, además, el año pasado se fue mi marido, que era el dueño de la administración. Yo creo que estará muy contento de que demos este premio. Donde esté y me esté viendo, seguro que esta súper contento", ha relatado emocionada.

Gálvez ha recordado que la administración 37 de Alicante, La Ranita --que se encuentra dentro del centro comercial Puerta de Alicante-- ya vendió el Gordo de Navidad en 2007 y, desde entonces, solo habían repartido pedreas en época navideña. No obstante, ha admitido que este viernes tenían el champán preparado para celebrar un premio.

El 45.353 también se ha repartido en la administración número 5 de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), en el centro comercial la Almazara - la Huerta. Su propietaria, María del Mar Cámara, ha celebrado que han vendido una serie por ventanilla "casi con toda seguridad" a vecinos de la localidad y ha destacado que ya han empezado a llegar los primeros afortunados.

"Estoy muy feliz, muy contenta. La verdad que nos da mucha satisfacción hacer feliz a la gente. Muy orgullosas de haber repartido el premio y máxime a gente que lo necesitaba", ha resaltado.

Cámara ha señalado que la administración lleva abierta únicamente tres años, desde septiembre de 2021, y en sus terceras navidades han repartido su primer quinto premio de la Lotería. "Realmente somos unos 'bebés', entonces estamos muy contentas y muy orgullosas", ha enfatizado, al tiempo que ha añadido que tienen champán preparado para celebrarlo con los agraciados.

El 45.353 también ha caído en los municipios alicantinos de Agost, Cox y Pilar de la Horadada.

COFRADÍA EN PEGO

Por otro lado, del 92.023 se han vendido diez series en la administración número 2 de Pego, ubicada en la plaza del Ayuntamiento. Su propietaria, Maribel Fillol, ha explicado que lo repartieron a la asociación Tercera Orden Franciscana, una cofradía, que lo ha vendido todo en participaciones.

Así, se ha mostrado "muy contenta" de haber repartido el premio porque además conocen a los agraciados. En este sentido, ha apuntado que en Navidad ya repartieron un cuarto premio hace unos años, pero fueron "pocos décimos". "Esta vez es diferente, porque ha sido por participaciones y está todo muy repartido", ha detallado.

Fillol ha resaltado que lo primero que han hecho ha sido llamar a los responsables de la asociación para darles la buena noticia y ha añadido que en la administración se han juntado varios agraciados para celebrarlo. "Mi padre puso anoche una caja de champán en la nevera, que siempre lo pone por si las moscas, y este año sí ha tocado", ha enfatizado.

"NO LO SABES HASTA QUE NO TE LLAMAN"

Los premios del 01.568 también se han dejado caer por la provincia de Alicante y la administración número 2 de Mutxamel ha vendido una serie de este quinto premio. Juan Vicente Ferrer, empleado del local, ha detallado que la han vendido completa por ventanilla, en el segundo premio que dan en Navidad, tras un quinto premio en 2019.

"Estamos muy contentos, ni que decir tiene. Son todo felicitaciones de gente que pasa por la puerta e incluso entra, el teléfono y redes sociales van que vuelan", ha detallado Ferrer.

Asimismo, el empleado ha admitido que no sabía que habían repartido un número premiado hasta que ha comenzado a recibir llamadas. "Sigues el sorteo, pero estás atendiendo público y cuando ha empezado a sonar el teléfono uno se da cuenta de la repercusión que tiene. Tú no lo sabes hasta que no te llaman, porque hay un montón de números y, a no ser que hubiera sido un número fijo que conoces, los otros son más difíciles", ha relatado entre risas.

Además de en Mutxamel, el 01.568 también se ha repartido en Alicante, Xàbia y Torrevieja.

Por último, el número 88.979 también ha sido agraciado con un quinto premio que ha estado muy repartido por España y también por la provincia de Alicante.