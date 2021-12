Lotería.- El lotero de Daimiel expresa su alegría por vender el 92.052: "No me esperaba que saliera tan pronto"

José Vicente García, el dueño de la administración de lotería de Daimiel (Ciudad Real) que ha vendido el número 92.05, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha expresado su alegría y ha asegurado que no se esperaba que este premio "fuera a salir tan pronto" y fuera a tocar en su local.

Aunque la administración suele abrir a las 10.00 horas, hoy este lotero estaba ya en su local a las 8.30 horas trabajando. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que "es pronto" para determinar cuánto ha repartido porque desconoce lo que ha devuelto y lo que ha vendido.

"El grupo de 30 series es 1.800.000 euros, pero no ha sido vendido entero, se ha vendido una parte, pero no lo tengo todavía calculado", ha insistido García, quien no sabe con certeza quiénes han podido ser los afortunados. "Estos días son una locura y tengo en la cabeza muchas caras", ha bromeado el dueño de la administración.

Ha recordado que en 2004, su administración ya dio un segundo premio de la Lotería de Navidad y otro quinto premio en 2014. Aunque todavía no ha llegado ningún cliente al local porque ha sido un premio "muy madrugador", ha admitido que "no da abasto" a atender a los medios de comunicación.

Esta administración comenzó en Torralba, y la regentaban sus padres, y hace unos años se trasladaron a Daimiel, donde llevan 12 años. García, que ha animado a todo el mundo a seguir viendo el sorteo, ha deseado a todos los españoles mucha suerte.