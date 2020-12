Lotera de Punta Umbría (Huelva) que ha repartido 'el Gordo': "Una alegría con lo malo que ha sido el año"

La lotera de la administración número 1 de Punta Umbría (Huelva) que ha repartido el 'Gordo' del sorteo de la Lotería de Navidad, Carolina Vázquez, se ha mostrado este martes "muy contenta" porque es "la primera vez" que dan un premio de este sorteo.

En concreto, esta administración situada en la Avenida de Andalucía del municipio y con más de 50 años de historia, ha repartido 240 millones de euros vendiendo 60 series, lo que supone un total de 600 décimos.

Así, en unas primeras declaraciones, la lotera ha indicado que "les hacía falta" dar un premio de la Lotería de Navidad, al tiempo que ha destacado que aún no sabe "si está muy repartido" porque están esperando que lleguen los agraciados para "celebrarlo". Asimismo, ha señalado que "con lo malo que ha sido el año" ha sido "una alegría" poder dar este premio.

En esta misma se ha manifestado otra de las loteras de esta administración puntaumbrieña, Cristina Ferrera, que ha remarcado que mayoría se han venido por ventanilla, otros se han enviado a sus compradores al ser de otras provincias. Así, ambas han reiterado la alegría que supone "repartir suerte" sobre todo en un año tan complicado para todos por la crisis del Covid-19.

Siendo además Punta Umbría un municipio costero, creen que personas de otras provincias, como Córdoba que les han llamado, han sido agraciadas con este premio y se han mostrado convencidas de que habrá otros muchos del propio pueblo, aunque ellas por el momento solo han podido hablar con dos de ellos.

"No me lo creía hasta que me llamaron por teléfono y me dieron la enhorabuena", ha añadido Ferrera, que ha subrayado que "es una alegría enorme" repartir tanto dinero. Las loteras, que no llevaban ningún décimo, han incidido en que "la felicidad da dar un primer premio es inmensa". "Es como si me hubiera tocado", ha proseguido Ferrera.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo agraciado.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.