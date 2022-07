Los vecinos evacuados en Monsagro miran con impotencia el monte quemado

Los vecinos de Morasverdes (Salamanca), con ojos de impotencia y sensación de tragedia, no han parado de mirar hacia sus montañas desde la noche del jueves para contemplar las llamas del incendio de Monsagro que, este viernes, ha obligado a su evacuación ante la proximidad del fuego.

Más de 250 personas, entre los vecinos y quienes pasan el verano en viviendas familiares, han tenido que abandonar este viernes el municipio entre la resignación, "para evitar problemas", el temor "por lo que pueda ocurrir" y la rabia contenida "porque nadie hace nada para evitar estos fuegos".

Son comentarios y expresiones de los vecinos que, poco a poco, han ido abandonando el pueblo, su pueblo y sus casas, incluso sus mascotas o sus ganados, en su mayor parte personas mayores que han buscado refugio en un pabellón polideportivo de Ciudad Rodrigo o con familiares.

Ana no tiene más de 70 años y está a la puerta de su casa vestida con bata y zapatillas sin muchas ganas de irse, de abandonar a su ganado, sus "potros", como ella relata a los medios de comunicación, y deja claro que si se tiene que ir será "la última" que se vaya.

Es más, dos agentes de la Guardia Civil han tenido que entrar en su casa para convencerla de que tiene que evacuar, que es una obligación salir de Morasverdes porque hay peligro de que el fuego procedente de Monsagro llegue hasta el municipio.

Desde las siete de la mañana se pueden ver a varios pastores con sus vacas por la carretera que une Guadapero con Morasverdes, que trasladan al ganado para evitar las llamas, para mantener viva su medio de vida.

En esta vía, en la que huele a quemado, se nota la caída de ceniza y se ve próximo el fuego en las cercanías de Guadapero, una mujer traslada a una docena de vacas y cuando es preguntada por la situación del pueblo responde, con ojos de tristeza: "Esto es una tragedia".

Poco después, la carretera es cortada por la Guardia Civil que recorre caminos entre los dos municipios para impedir la presencia de personas por el peligro que pueden correr ante la proximidad de las llamas.

Un hombre, de nombre Luis, de mediana edad y acompañado por su hijo, está a la espera de que su mujer recoja "cuatro cosas" y puedan salir del pueblo, al que llegaron ayer de Burgos para pasar unos días a cuidar a sus suegros, de 92 y 90 años, a los que han evacuado en vehículos particulares.

"Miro a la montaña y me da un coraje... La he pateado, la he corrido, he montado en bicicleta por ella. Y ahora veo esto y creo que es una tragedia", relata mientras mira hacia La Hastiala o El Copero, los dos picos que están siendo rodeados por el fuego.

Se oyen algunos insultos hacia "los políticos", porque "no hacen nada para dejar limpio el monte", como una octogenaria que no quiere facilitar su nombre y que insiste, una y otra vez, en que "los políticos solo se acuerdan de los pueblos cuando llegan las elecciones".

Alfonso Pérez tiene 83 años y llegó a Morasverdes el 7 de julio desde Huesca, donde vive junto a su mujer desde hace años, aunque siempre vuelve los veranos a su pueblo, donde nació y en el que corrió "siendo un niño".

Asegura, con ojos de tristeza, que un incendio de este tipo y una medida como la evacuación les genera impotencia porque los vecinos no pueden "hacer nada", y "mucha pena, porque se quema el monte", que significa "una auténtica tragedia".

Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llega a Morasverdes, se abraza a una niña pequeña y se va subido en un todoterreno. Es del municipio y la niña, su hija. "No puedo hablar. Esto es, para mí, más sentimental que profesional", asegura mientras abandona su pueblo con ojos de tristeza y pensando en la cercanía de la tragedia. EFE

