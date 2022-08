Los vecinos del incendio de Vall d'Ebo regresan a sus casas mientras en Bejís el fuego sigue fuera de control

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que la vuelta de los desalojados por el incendio forestal de la Vall d'Ebo, en la comarca de la Marina Alta alicantina, se está realizando ya de forma escalonada, ya que la aportación de lluvia registrada en la tarde de este miércoles ha permitido superar la situación más conflictiva.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Integrado (Cecopi) celebrada en la noche de este miércoles en el Centro de Coordinación de Emergencias, Puig ha pedido que la vuelta a sus casas de los habitantes de pueblos y urbanizaciones se haga con la máxima prudencia, ya que se han registrado desprendimientos en las carreteras por las lluvias. En el incendio de la Vall d'Ebo, el perímetro está consolidado y no aumenta, y ahora los trabajos se centran en lograr la estabilización de las llamas.

En Bejís, en la comarca del Alto Palancia castellonense, la situación es muy complicada y no se ha conseguido cerrar el perímetro, por lo que todavía no se puede hablar del regreso de los desalojados, aunque el presidente de la Generalitat ha recalcado que la seguridad de las casas y de la población está garantizada.

Durante la noche han continuado trabajando los medios terrestres para que no aumente la superficie afectada, y se espera que la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad favorezcan la contención de las llamas. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no se han cumplido en la tarde de este miércoles en la comarca del Alto Palancia y aunque en las próximas horas se espera una aportación de agua de lluvia, los técnicos consideran que no será suficiente para extinguir el fuego.

Según Puig, este jueves será un día clave, pues será la jornada con las temperaturas más bajas de esta ola de calor y se contará, además, con refuerzos de medios aéreos, solicitados al ministerio.

En la provincia de Castellón se han registrado esta tarde otros dos incendios, en Villar de Canes y Albocàsser, en ambos casos originados por caídas de rayos, aunque, en principio, no afectan a zonas boscosas.