Los vascos son los que mejor hablan inglés de España, donde el nivel empeora por quinto año consecutivo

España desciende al 35º puesto en el ranking internacional de países no angloparlantes que elabora Education First cada año

Los vascos, barceloneses y madrileños son los españoles con mejor nivel de inglés, aunque el dominio de este idioma, el más hablado del mundo, empeora en todo el país por quinto año consecutivo, según el Informe EF EPI 2019, elaborado por Education First con la participación de más de dos millones de personas de un centenar de países.

España ocupa la 35ª posición, con 55,46 puntos, en este ranking internacional que lidera Países Bajos, que desbanca a Suecia en la primera posición obteniendo una puntuación de 70,27. En tercera posición se encuentra Noruega. Dinamarca, Singapur, Sudáfrica, Finlandia, Austria, Luxemburgo y Alemania completan la lista de los diez países con mejor nivel de inglés sin ser su lengua nativa.

En la lista, España se encuentra entre India e Italia, el único gran país europeo donde el nivel de inglés es peor que el de los españoles. Bielorrusia, Rusia, Ucrania y Albania son el resto de naciones del viejo continente que se sitúan por detrás de España.

El año pasado, España ocupó el puesto 32 en esta lista de países angloparlantes con una puntuación de 55,85. El resultado español en este ranking contrasta con el ascenso de Portugal, que protagoniza el mayor ascenso de un país europeo, obteniendo 63,14 puntos que le aúpan a la duodécima posición. Los lusos tenían el año pasado 60,63 puntos y figuraban en la 19ª posición internacional.

"Los españoles han ido empeorando su nivel de inglés desde 2014, cuando obtuvieron una nota de 57,18 puntos y estaban en la vigésima posición", ha explicado el director de Education First España, Xavier Martí, este martes durante la presentación en Madrid del informe que elabora esta organización educativa privada.

Por comunidades, Euskadi logra la mejor puntuación en nivel de inglés de toda España, con un 58,06, seguida de la Comunidad de Madrid (57,35) y Navarra (57,09), que el año se situó en primera posición. A la cola de la clasificación regional se encuentran Extremadura (52,29), Illes Balears (52,90) y Murcia (53,92).

El ranking de Education First también ofrece datos de las grandes ciudades españolas, donde Barcelona se impone, con 57,97 puntos, como la capital con mejor nivel de inglés. Por detrás se sitúan Madrid (57,35), Bilbao (57,08), Zaragoza (56,14) y Málaga (55,49), que están por encima de la media del nivel español de inglés.

MEJORAR EL INGLÉS DEL PROFESORADO

La autora del informe, Kate Bell, ha asegurado que los resultados de España delatan "el fracaso del modelo del bilingüismo" en España, y señala la formación de inglés del profesorado como una de las causas. En su opinión, "el inglés deben impartirlo profesores que hablen el idioma lo suficientemente bien para enseñarlo".

El director de Education First España, Xavier Martí, ha destacado los resultados de países como Costa Rica, que en el ranking ocupa la 30ª posición, por encima de España. "Allí han conseguido resultados porque primero han formado al profesorado. Está muy bien la escuela bilingüe, pero si no ponemos los recursos suficientes no da resultado", ha asegurado.

En opinión de Martí, en el descenso de los resultados de inglés de los españoles desde 2014 también pueden incidir la desaparición de las becas que el Ministerio de Educación ofrecía a estudiantes para visitar países angloparlantes, o la anomalía de que en España se sigan viendo películas y series dobladas.

"Eso no favorece nada. En Portugal no tienen industria de traducción de películas y series, se ven en el idioma original y eso seguro que tiene impacto", ha precisado el director en España de Education First.