Los vacunados con Moderna muestran altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis

Las personas que reciben la vacuna contra la covid-19 de Moderna siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La empresa estadounidense, en un comunicado publicado a última hora del miércoles, ha asegurado que las conclusiones de este análisis refuerzan su confianza en la protección que ofrece la vacuna.

Pfizer y BioNTech, cuya vacuna usa una tecnología similar, también informaron la semana pasada de que el producto sigue siendo altamente efectivo durante al menos seis meses, el tiempo durante el que se ha hecho el seguimiento de los voluntarios que participaron en la última fase de los ensayos clínicos.

En el caso de Moderna, el estudio analizó los anticuerpos de 33 adultos seis meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna y mostró que prácticamente todos seguían mostrando niveles altos.

Según la empresa, están ahora en curso estudios para vigilar la inmunidad que genera la vacuna más allá de esos seis meses, además de otros ensayos clínicos sobre las variantes del virus que han ido apareciendo.

El estudio divulgado la semana pasada por Pfizer mostró que su vacuna parece funcionar de manera similar contra la cepa del virus mayoritaria en Sudáfrica, uno de los países donde se probó el producto.

Ambas vacunas han mostrado hasta ahora altos niveles de seguridad, aunque este miércoles los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) anunciaron que han iniciado un estudio para analizar por qué una minoría de quienes han recibido pinchazos con Pfizer y Moderna han desarrollado reacciones alérgicas graves.

Hasta ahora, los casos documentados de reacciones alérgicas graves después de recibir esas vacunas han sido "raros", pero han generado una "preocupación comprensible entre la población", dijo en el comunicado el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci.