Los trabajadores de la AEMPS se concentrarán este jueves frente al Congreso por el recorte del 40% de la plantilla

La plantilla de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, se va a concentrar este jueves, a las 11.30 horas, a las puertas del Congreso de los Diputados para denunciar que se vaya a recortar el 40 por ciento de la plantilla en plena crisis por el coronavirus.

Y es que, tal y como han recordado desde CCOO, desde el inicio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, la AEMPS ha sumado a sus actividades habituales y esenciales la autorización urgente de la fabricación e importación de productos sanitarios especialmente necesarios para combatir la pandemia, como son las mascarillas, respiradores y geles hidroalcohólicos, y ha detectado y retirado del mercado aquellos que no cumplían la regulación.

También ha autorizado de ensayos clínicos para obtener tratamientos contra el coronavirus y la vacuna, "sin dejar de vigilar" los posibles efectos adversos que tienen los medicamentos que se usan a diario y que podrían influir en los efectos de los medicamentos utilizados contra el coronavirus. Del mismo modo, ha asegurado la distribución controlada de fármacos con el fin de evitar problemas de suministro o desabastecimiento y pudiesen llegar a farmacias y hospitales.

Pese a que la AEMPS es un organismo excedentario que obtiene un superávit anual de varios millones de euros, procedentes, entre otros, de las tasas que pagan los laboratorios para la autorización y registro de sus medicamentos, CCOO ha avisado de que se va a desprender del 40 por ciento de su plantilla en plena pandemia y antes de la implementación de una vacuna para Covid-19.

El desempeño de las labores esenciales de la AEMPS viene siendo llevado a cabo por unos 500 funcionarios y funcionarias, siendo interinos algo más del 40 por ciento de los mismos. Sin embargo, desde la organización sindical se ha avisado de que la agencia alega que "no es posible" convocar nuevas plazas de funcionarios interinos por "razones presupuestarias".

"Esta medida deja en la calle a casi la mitad de los técnicos que llevan más de tres años ejerciendo estas funciones esenciales de la AEMPS. Muchos de estos interinos han encadenado contratos e interinidades durante más de 9 años", han dicho desde el sindicato. Asimismo, prosigue, durante años, la AEMPS ha venido justificando reiteradamente que no podía convocar un proceso de estabilización de sus interinos, en contra de la recomendación de la Comisión Europea de reducir la temporalidad de los interinos.

"Hasta CCOO viene reclamando desde hace años la estabilización de los sus funcionarios y funcionarias interinos de la AEMPS (aproximadamente el 50% de su plantilla), pero el caso omiso a esta reivindicación permite que precisamente en tiempo de pandemia se pierda un porcentaje tan alto de personal con experiencia más que demostrada. Nuestro país no puede asumir que se diga adiós a estos técnicos altamente especializados en un momento tan dramático como incierto para la salud de la ciudadanía, y no descarta convocar una huelga si no se da una solución a la plantilla", han zanjado desde CCOO.