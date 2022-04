Los solteros sienten una presión social por encontrar pareja: Siguen estando vigentes algunos estereotipos

¿Por qué cuando una persona está soltera le decimos que "ya encontrará a alguien"? No nos damos cuenta de que esta frase hace que nuestro amigo soltero sienta una vergüenza por estar sin pareja. Por lo tanto, puede ser que nuestras palabras les estén haciendo más daño de lo que parece, aunque nuestras intenciones sean animarle a salir con gente. Este sentimiento de vergüenza al que se ven forzados se exterioriza en forma de tristeza y en la búsqueda desesperada de alguien que les "complete". Además del pensamiento de que tienen "algo malo" que hace que nadie quiera estar con ellos.

Sin embargo, esto no es más que una serie de estereotipos que se han creado por las presiones sociales de ajustarse a lo que se ha visto desde hace mucho tiempo como lo "normal". Esto es tener una pareja con la que casarse, tener hijos y una casa perfecta. Parece que esto es lo que todos los individuos necesitan para ser felices. A pesar de que en los últimos años esta presión ha ido desapareciendo paulatinamente y ya no se ve mal que una persona esté sola haciendo su vida, varias investigaciones científicas han demostrado que el sentimiento de vergüenza sigue latente.

Etapa de "transición"

Según Bella DePaulo, autora del libro 'Señalados: cómo los solteros son estereotipados, estigmatizados e ignorados, y siguen viviendo felices para siempre' dice que "hace tiempo la soltería se veía como una "etapa de transición", es decir, el tiempo que una persona esperaba hasta que decidía emparejarse de por vida". La escritora comenta cómo revisando los datos censales estadounidenses "el 40% de los hogares estadounidenses estaba formado por parejas casadas y sus hijos, mientras que el 17% vivía solo y era soltero. Pero en 2012, el 27% de los hogares estadounidenses estaban compuestos por solteros y solo el 20% eran conformados por padres e hijos".

Aunque los expertos no han ahondado en que las personas solteras siguen teniendo complicaciones con aquellos de su entorno más cercano que sí tienen una pareja, así como con ellos mismos. Como hemos mencionado anteriormente, las personas que ahora están solteras suelen estar contentas con su estado y decisión, pero la sensación de que deberían tener citas sigue estando.

Sin embargo, los Allison Abrams, psicóloga de Nueva York, el hecho de que haya cada vez más solteros en la sociedad es un factor que puede ayudar a la desestigmatización de la soltería. La vergüenza de los solteros reside en la sensación deque van a ser juzgados negativamente por los demás, ya que no cumplen con las expectativas de la sociedad al no estar casado con una determinada edad. Parece que los emparejados tienen una tendencia a pensar que una persona sola debe estar aburrida y sienten lástima por ella. Algunos psicólogos dicen que las parejas tienen un concepto de que la vida de los solteros es triste.

Pero lo cierto es que hay varias investigaciones que afirman que esto no es nada más y nada menos que un falso mito. Además, Abrams, al igual que otros expertos comentan que hay que tener en cuenta que no se ve de la misma manera a una mujer soltera que a un hombre en la misma situación. Pues todos conocemos el término "solterona", atribuído como un concepto que implica que la mujer es aburrida. Mientras, el hombre soltero es alguien interesante y misterioso. Esto surge porque la gente piensa que las mujeres tienen una mayor preocupación por estar casadas: otro mito.

Esto no quiere decir que los hombres se libren de los prejuicios, ya que también existe una connotación negativa relacionada con su soltería. En definitiva, no debemos presionar a la gente a que encuentre "alguien especial", puesto que cada uno lleva su ritmo y hay quienes quieren no compartir sus vidas con nadie más y no pasa nada por ello.