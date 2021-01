Aunque la situación se está complicando cada vez más en España, es difícil que llegue a los terribles niveles de descontrol que se vivieron en la primera ola de la pandemia de coronavirus. Nuestro país no estaba preparado para la pandemia y las instituciones dejaron de lado a los enfermos y sanitarios que se vieron cara a cara con el virus sin más apoyo que los aplausos de los balcones.

'En las trincheras del COVID' es un libro que recoge los testimonios de 16 profesionales sanitarios en la primera ola para no olvidar que todo eso sucedió y que, se recuerde que el confinamiento no fue solo canciones en los balcones.

La autora, Isabel Vidal, explica qué le llevó a escribir este libro: “Yo veía las noticias y me quedaba con la sensación de que veíamos una parte de lo realmente grave que estábamos viendo. Mucha gente no se daba cuenta de lo grave que era lo que veíamos”.

Una situación terrible, en la que no paraba de haber víctimas, muchas de las cuales siguen sin computar en la estadística oficial: “Había mucha gente que se moría sola porque no había médicos suficientes para atender a todo el mundo. Una intensivista de Castilla-La Mancha me contó que ella desintubó a la primera paciente que sobrevivió a la UCI en la comunidad. Y me contó que esa fue la primera vez que se dieron cuenta de que se podía salvar a los pacientes. Porque hasta entonces se les habían muerto todos”.

Los sanitarios, en soledad

Muchos evitaban comunicar la gravedad de la situación a sus seres queridos para que no se preocuparan demasiado: “Ellos mismos se callaban las cosas para no amargar a sus familiares y amigos. Alguno me ha llegado a decir que era terapéutico, porque realmente sienten que no se les ha escuchado lo suficiente. Es imposible transmitir la totalidad del horror que han vivido los sanitarios”.

El aplauso de las ocho, que comenzó como homenaje, acabó siendo un arma de doble filo para muchos: “Yo les preguntaba siempre por el aplauso de las ocho, y al principio estaban muy agradecidos, pero luego se han sentido muy solos. Veían a sus vecinos aplaudir y luego se los encontraban sin mascarilla. Algunas personas verdaderamente les apoyaban y otros fingían que les apoyaban”.

En esta situación, fueron muchos los que se sintieron abandonados por las administraciones: “Las administraciones abandonaron a los sanitarios. Había políticos a los que les hacían PCR mientras a los sanitarios no se las hacían. Les daban material defectuoso, las mascarillas tenían que usar hasta que se les cayesen y tenían que usar bolsas de basura”.

Una situación muy dura que esperemos que no se vuelva a repetir.