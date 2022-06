Los restos fósiles de la 'Cuna de la humanidad' tienen un millón de años más de lo que se pensaba

La antropología es una de las ciencias que más nos llaman la atención, puesto que trata de conocer nuestro pasado, saber cómo se vivía antes, cuáles eran sus costumbres. Hasta el momento los datos más antiguos que se tienen se sitúan en Sudáfrica, donde se ubican unas cuevas en las que se han hallado el 40% de todos los restos fósiles y que es conocida como la "Cuna de la humanidad". Dentro de este complejo, el yacimiento más relevante es el de Sterkfontein, donde se encontró el esqueleto casi al completo de un niño australopiteco denominado 'Little foot', que vivió hace más de 3,7 millones de años.

Sin embargo, hay una problemática para establecer bien todas las fechas de los restos encontrados. No obstante, ahora un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores ha creado una línea temporal para todos los hallazgos de este yacimiento. La investigación ha sido publicada en la revista 'PNAS' y en él dicen que "los fósiles de Australopithecus del depósito más rico en homínidos en Sterkfontein, son considerablemente más antiguos de lo que algunos argumentaron anteriormente y son contemporáneos con Australopithecus afarensisen África Oriental".

Un millón de años más antiguos

Esto quiere decir que muchos de los cuerpos encontrados son un millón de años más antiguos de lo que se pensaba. Por lo tanto, en vez de tener de 2 a 2,5 millones de años, tienen aproximadamente de 3,4 a 3,7 millones de años. En consecuencia, estaríamos hablando del comienzo de esta especie y no de su final. Además, no solo la cueva donde se hallaba 'Little foot' contiene restos de australopitecos, sino todas las demás cámaras.

Y es que datar los restos fósiles es una tarea difícil, puesto que con el paso del tiempo, rocas y huesos se hundieron en un agujero del suelo. Así que la manera que tienen para datar la edad es a través de los fósiles de animales que se encuentran cerca de los restos de homínidos. No obstante, hay que tener en cuenta que los huesos se pueden haber movido, por lo tanto, no es un método muy fiable. Es por este motivo por el que los investigadores del nuevo estudio decidieron datar las rocas en las que están pegados los huesos fósiles.

Mezcla de épocas

Lo que se sabe con certeza es que Sterkfontein es el lugar que más australopitecos guarda en todo el mundo. Sin embargo, es complicado datar bien los cuerpos. Pero este estudio ha logrado determinar que las estimaciones hasta el momento estaban equivocadas. "El método de datación de entierros de isócronas se basa en la física bien entendida de la producción de nucleidos cosmogénicos y la descomposición radiactiva", explican los autores de la investigación.

Es más, los expertos realizaron mapas de los depósitos de las cuevas y demostraron que los fósiles de los animales de diferentes épocas se habrían mezclado a lo largo de las excavaciones que se realizaron en las décadas de 1930 (cuando se descubrió el yacimiento) y 1940. Con lo cual, era fácil confundirse de época. Esta nueva investigación es realmente importante para la comunidad científica, ya que conocer bien la edad de los fósiles permite conocer mejor el proceso evolutivo de la humanidad.