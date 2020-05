Los responsables de Perdidos (Lost) explican el final: "Es obvio"

MADRID, 22 (CulturaOcio)

Perdidos (Lost), la historia de los pasajeros del malogrado vuelo 815 de Oceanic Airlines y de la misteriosa isla llena de secretos a la que van a parar, ha sido sin duda una de las series que han marcado la historia de la televisión. Aunque es considerada una de las mejores ficciones de todos los tiempos, su final dividió a los fans, ya que dejó muchas preguntas sin responder. Ahora, una década después del polémico desenlace, los productores de la serie defienden el controvertido cierre.

"Incluso desde las primeras conversaciones al arrancar la serie ya pensamos en cómo podría acabar todo esto, por lo que se estableció una especie de marco" explicó Jeff Pinkner en una entrevista concedida a Observer. "Para nosotros era bastante obvio que sería una forma de purgatorio", sentenció Jean Higgins.

Los productores revelaron que los showrunners "sentían que no tenían otro lugar a donde ir" respecto a la trama cuando llegaron a la sexta entrega. Higgins recordó que Damon Lindelof, en particular, se sentía "apagado" creativamente. Para empeorar las cosas, la historia no fue el único problema de cara a la temporada 6 y su final.

"Piensas que va a ser más grande, más intenso, porque todavía tienes un presupuesto", apuntó Higgins. Pero tal como reveló, cuando los estudios saben que se trata de la última temporada prefieren ajustar el presupuesto, ya que no necesitan impresionar a la audiencia de cara a una nueva entrega.

"NUNCA FUE CONCEBIDA PARA RESPONDER A TODO"

"Creo que algunos de los misterios podrían haberse resuelto en el camino, pero creo que la serie tuvo la articulación perfecta para la que fue concebida, y nunca fue concebida para responder a todo", admitió Pinkner.

"Pienso que podríamos haber educado mejor a la audiencia para que no se preocupara tanto por las respuestas. Eso es algo que podríamos haber hecho un poco mejor tanto en la forma en que interactuamos con la audiencia online como en la forma en que la serie presentó las preguntas", añadió.

"Perdidos fue diseñada para que la audiencia la percibiera como un enigma cósmico por resolver", destacó Pinkner. "El público estaba profundamente interesado, pensando: ¿cuáles son estos misterios? Seguramente voy a obtener respuestas al final'", lamentó.

Higgins también defendió Perdidos como la primera serie con un reparto multicultural. "Hubo otras series que tenían personas negras y personas blancas, pero no interactuaban o tenían relaciones de la misma manera. No se había hecho antes", señaló.