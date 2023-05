Los 27 respaldan prohibir las exportaciones de residuos para su eliminación en otro Estado miembro

Los Veintisiete han adoptado este miércoles su mandato de negociación para iniciar conversaciones con el Parlamento Europeo sobre una propuesta para actualizar la legislación de la UE sobre traslados transfronterizos de residuos, garantizar que estos solo se envíen a países donde se traten adecuadamente y prohibir las exportaciones para su eliminación en otro Estado miembro.

El objetivo es garantizar que los envíos internacionales de desechos no representen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, y promover el uso de desechos como recurso en una economía circular.

"No podemos seguir exportando nuestros problemas de residuos", ha asegurado Romina Pourmokhtari, la ministra de Clima y Medio Ambiente de Suecia, país que ostenta la presidencia de turno del Consejo.

La propuesta de revisión del reglamento de traslado de residuos tiene como objetivo asegurar que los residuos solo se envíen a destinos donde se traten adecuadamente; modernizar, armonizar y digitalizar los procedimientos para los envíos dentro de la UE; promover el transporte de residuos destinados al reciclaje y abordar los envíos ilegales de desechos que pasan desapercibidos debido a procedimientos divergentes y falta de control.

El Consejo en su mandato de negociación, se ha mostrado de acuerdo con los objetivos generales de la nueva propuesta y ha acordado, en particular, prohibir las exportaciones de residuos para su eliminación en otro estado miembro, excepto bajo condiciones estrictas, y prohibir los envíos de residuos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE, a menos que lo consientan expresamente y puedan demostrar que tratan los residuos de manera ambientalmente racional.

El Consejo está ahora listo para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo para acordar la forma final de la legislación y una vez que se haya llegado a un acuerdo provisional, el texto final deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones.