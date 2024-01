Los rectores afirman que les cuesta entender la propuesta de Feijoó sobre la Ebau

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha afirmado hoy jueves que a estas instituciones de educación superior les resulta "difícil de entender" que se plantee una Ebau común cuando no hay un Bachillerato único, en referencia a la propuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijoó.

"Todo proceso es mejorable, pero cabe recordar que estas pruebas de acceso miden las competencias, habilidades y conocimientos que se adquieren durante el Bachillerato, de forma que resulta extraño, desde el punto de vista académico, hablar de una modificación de estas pruebas sin analizar primero la formación en esta etapa preuniversitaria", explica la presidenta de la Crue, Eva Alcón.

Ayer, Núñez Feijoó afirmó que para el próximo curso las comunidades gobernadas por su partido implantarán una prueba de acceso a la Universidad con los mismos contenidos, criterios de corrección y fechas de celebración. Hoy la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho que la iniciativa "no tiene encaje legal".

Alcón considera que no puede valorar una propuesta que no conoce en detalle y que todavía no se ha consultado con las universidades ni con CRUE, pero opina que "antes de cualquier planteamiento de cambio se necesita un trabajo riguroso".

"Las pruebas de acceso a la Universidad -agrega- son ya de por sí complejas y hasta ahora han funcionado razonablemente bien. Lo que es realmente importante es defender la igualdad de oportunidades del estudiantado".

En este sentido considera que "la mejor forma de garantizarla es a través de un sistema de becas sólido que reduzca las desigualdades socioeconómicas, algo que es mucho más urgente que una propuesta unilateral de prueba única".

Las comunidades desarrollan un real decreto y aprueban, dentro de unos márgenes, sus propias convocatorias. "Y lo hacen coordinándose, siempre, con las universidades. Es esencial que se siga manteniendo esta pauta colaborativa para no generar incertidumbre al estudiantado y a sus familias ante una prueba tan sensible".

Concluye que la Crue siempre está abierta al diálogo y a la colaboración sobre cualquier propuesta que tenga que ver con la mejora de la Universidad, y en este caso con la mejora de la Ebau. EFE

