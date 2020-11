Los PGE movilizarán casi 20.000 millones en la Comunidad de Madrid, "la mayor inversión en gasto social de la historia"

Habrá una Oferta Pública de Empleo para crear más puestos de trabajo en educación, sanidad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha presentado este sábado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que suponen en la Comunidad de Madrid un volumen de recursos de 19.643,50 millones de euros, "la mayor inversión en gasto social de la historia con una apuesta fundamental por la revalorización de las pensiones, la dependencia, fomentar el empleo joven y la modernización de las redes de transportes".

"Unos presupuestos excepcionales para un tiempo excepcional", ha señalado Franco en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la Delegación. El Proyecto de Ley contempla una inversión total de 3.217,4 millones de euros para la región, 1.963 millones más de los reflejados en 2019.

El delegado ha indicado que en las Cuentas Públicas nacionales de 2021 las pensiones presentan "la mayor inversión en gasto social de la historia, consolidando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), blindando el sistema de pensiones y garantizando a nuestros mayores unos recursos dignos y suficientes a través de la revalorización de las pensiones".

Asimismo, se incrementan las ayudas a los más desfavorecidos para luchar contra la desigualdad y lograr la igualdad de oportunidades laborales, educativas y de acceso a una vivienda digna y las partidas destinadas al sistema de atención a la dependencia y a la prestación de servicios sociales, ha recalcado.

La revalorización de las pensiones recogida en los presupuestos llegará a 1.208.658 pensionistas. Las pensiones contributivas se incrementan un 0,9 por ciento, por importe de 20.136 millones de euros, beneficiando a 1.169.482 madrileños.

Además, se incrementan las pensiones no contributivas un 1,8 por ciento, lo que beneficiará a 39.176 madrileños, estimándose una inversión de 238,1 millones de euros.

DEPENDENCIA Y OTRAS PRESTACIONES

Los beneficiarios madrileños de la prestación por nacimiento y cuidado del menor recibirán en 2021 más de 534 millones, y 153 millones de euros recibirán los beneficiarios de las prestaciones familiares por menor a cargo o con minusvalía. Hay 600 millones más para dependencia, hasta los 2.354 el año que viene.

Por otra parte, se destinan 750 millones de euros a impulsar la economía de los cuidados y asentar el estado de bienestar, que se distribuirán entre las comunidades. El reparto se acordará en el Consejo Interterritorial, y el importe estimado que le corresponderá a Madrid podría aproximarse a 100 millones en este capítulo.

"La igualdad real entre hombres y mujeres es una de las prioridades del Gobierno de España y por ese motivo se ha decidido incrementar el permiso de paternidad de 12 a 16 semanas equiparándose así el permiso de maternidad y paternidad con 38.200 beneficiarios madrileños", ha destacado Franco.

EDUCACIÓN, VIVIENDA Y EMPLEO JOVEN

Por otro lado, la inversión en becas es de 313,10 millones, que van a beneficiar a 120.840 madrileños. Se mantiene la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, con un importe estimado de más de 14 millones.

Además, para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, se va a desarrollar un Plan de Choque por el Empleo Joven del que se podrán beneficiar 70.800 jóvenes madrileños, con una inversión de 75,41 millones.

Por su parte, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones. Madrid tendrá una ayuda estatal máxima de 164,60 millones para contribuir al incremento del parque de viviendas en alquiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural. Para 2021, el Gobierno destinará 40,41 millones de euros a la región.

"Este Gobierno de progreso ha presentado una respuesta de país y ofrece numerosas razones para que sean apoyados por todos, pensando en el interés general. Son unos presupuestos demandados, deseados y reclamados, unos presupuestos progresistas, realistas y responsables porque buscan superar la crisis sanitaria, robustecer el Estado del Bienestar, promover la iniciativa pública e invertir para avanzar, y que tienen como principal objetivo la inversión en las personas, la protección social para hacer efectivo nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás", ha manifestado el representante del Gobierno central en Madrid.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FUNCIONARIOS

Franco ha recordado su compromiso para erradicar la violencia de género y por ello se han incrementado los fondos destinados a los ayuntamientos con este fin, que en el caso de Madrid suponen una inversión de 29,19 millones de euros y alrededor de 27.000 beneficiarias.

Por otro lado, la subida retributiva del 0,9 por ciento para los empleados públicos beneficiará a más de 400.000 madrileños que trabajan en el sector público, tanto en ayuntamientos, en la Comunidad y en la Administración General del Estado.

Además, se llevará a cabo una Oferta Pública de Empleo para crear más puestos de trabajo de empleo público para reforzar los servicios públicos y el estado de bienestar, en especial los sectores de la educación, sanidad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

16.000 MILLONES DEL INVERSIONES EN TRANSPORTES

El Proyecto de Presupuestos del Estado para 2021 prevé que el gasto total con inversiones financieras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ascienda a 16.664,279 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

Procedente del Fondo de Recuperación y Resiliencia se financiarán inversiones por 273 millones de euros para actuaciones de transición ecológica en la Comunidad de Madrid.

También se impulsan las infraestructuras y el transporte público con una inversión de más de 400 millones de euros en Madrid, que se divide en partidas de 127 millones de euros para el Consorcio de Transportes de Madrid, 157 millones de euros a la red de Cercanías y movilidad urbana y 121,59 millones destinados al aeropuerto de Barajas.

Se incrementa también el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta los 126 millones de euros, de los que 71,3 millones corresponden al programa de 'Conservación y Explotación de Carreteras'. Destaca en este importe los 32,95 millones de euros destinados a actuaciones de conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras en las carreteras de la región.

Por último, José Manuel Franco ha señalado que estas Cuentas Públicas protegen a los sectores económicos más vulnerables, entre ellos, los trabajadores autónomos, el comercio y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con una serie de medidas de protección y bonificación a empresas y trabajadores del sector del turismo y de la hostelería que en la Comunidad representan más de 250.000 trabajadores, aunque no ha podido concretar la cantidad debido a las circunstancias.

"Son los Presupuestos que España necesita. Sirven para canalizar los fondos europeos y mejorar en cohesión social. Tienen que afrontar las consecuencias económicas que vendrán después de la pandemia y se van a ejecutar de forma responsable desde un gobierno. Su objetivo es la inversión en las personas, protección y justicia social, para hacer efectivo el que nadie se quede atrás. Son unos presupuestos realistas y responsables", ha dicho.

El delegado no ha querido entrar en las críticas a estos Presupuestos lanzadas hace unos días por el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y solo ha respondido que suponen "un gran esfuerzo inversor en la Comunidad". "Hay millones de madrileños que se van a ver beneficiados con estos PGE y con eso me quedo. Respeto las críticas pero no hay ningún tipo de fobia ni manía persecutoria que a veces se nos intenta ver en Madrid", ha concluido.