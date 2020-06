MADRID, 27 (CulturaOcio)

A partir de ahora todos los personajes de Los Simpson serán doblados por actores de su misma raza y no por actores blancos. "En el futuro, Los Simpson ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos", ha anunciado Fox en un comunicado.

Una decisión que afectará a personajes tan populares en la serie como Apu Nahasapeemapetilonm, el doctor Hibbert o Carl Carlson y que llega después de semanas de movilizaciones y protestas contra el racismo, una oleada de antixenofobia desatada tras la muerte durante una detención del ciudadano estadounidense de raza negra George Floyd en Minneapolis y que ha tenido también su reflejo en la industria audiovisual.

Ejemplos de ello son la retirada de algunos capítulos de series como The Office, Community o Rockefeler Plaza en los que había secuencias con 'blackface' (actores blancos disfrazados de negros), la retirada -y posterior restitución con varios prólogos de advertencia- de Lo que el viento se llevó por "negar los horrores de la esclavitud" o las disculpas ofrecidas por una de las creadoras de Friends ante la falta de diversidad en la serie.

Los Simpson se suman a esta tendencia revisionista después de que el actor que daba voz a Apu, Hank Azaria, se retirara de la serie después de más de 30 años poniendo voz al dueño del badulaque. El personaje generó polémica tras el documental El problema con Apu, que denunciaba los clichés y estereotipos que personajes sobre este perpetúan entre la audiencia.

Los personajes de Los Simpson no son los únicos afectados por estas modificaciones. Mike Henry, el actor que pone voz a Cleveland Brown en Padre de familia, anunció en Twitter que dejaba el papel para que la voz de su personaje la ponga un intérprete de raza negra.

Lo propio ha hecho Kristen Bell, que ha dejado su papel como Molly en Central Park de Apple TV+, y Jenny Slate, que también abandona su personaje de Missy en 'Big Mouth' de Netflix.