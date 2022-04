Los permisos de residencia por estudios suben un 57%,similar a nivel precovid

El número de extranjeros residentes con autorización de estancia por estudios se sitúa en 55.395, lo que supone un aumento del 57 % (20.043 personas) respecto a hace un año y alcanzar valores similares a periodos previos a la pandemia.

Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha 31 de diciembre de 2021, que apuntan a una reactivación de este tipo de movilidad que ya se indicaba en las cifras del último semestre.

Los colectivos que presentan mayores tasas de crecimiento en el último año son los de Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina, duplicando casi su tamaño respecto a diciembre de 2020.

El 57% (31.446) de los permisos por estudios corresponde a mujeres y el 75% a menores de 30 años. La edad media es de 26.

Por nacionalidad, los estadounidenses (6.990, 13%), chinos (5.304, 10%), colombianos (4.753, 9%) y marroquíes (3.984, 7%) son los más numerosos.

El incremento de autorizaciones por estudios sobre el año pasado ha sido generalizado, llegando casi a duplicarse en los nacionales de EEUU, Perú, Chile y Argentina, lo que refleja la recuperación de la movilidad de estudiantes tras la fase más dura de la pandemia.

Los menores aumentos anuales entre los principales colectivos se observan para los nacionales de China (20%) y Venezuela (2%), en los que se produce una reducción en el último semestre del año del 12% y del 13%, respectivamente.

Algo más del 50% de estos jóvenes estudian en Madrid (28%) o Barcelona (23%). Como destinos preferentes le siguen Valencia (10%), Málaga (3%), Sevilla (3%) y Granada (3%).

Tan solo un 4% de las autorizaciones de estancia corresponde a familiares de estudiantes, entre los que destaca el caso de Chile que concentra el 16 % del total de estos permisos para familiares, pese a representar los chilenos tan solo un 3% del total de alumnos.

Dentro de las autorizaciones concedidas a estudiantes, se puede distinguir entre los que siguen estudios superiores (72%), estudios no superiores (11%), estudios sin clasificar (7%), prácticas no laborales (6%) y resto de autorizaciones (intercambio de alumnos, MIR, investigación o formación, voluntariado, au-pair y no clasificables en las categorías anteriores).