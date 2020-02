Los pasajeros del vuelo de Air Canadá: "Nos están tomando el pelo"

Varios pasajeros del vuelo de Air Canadá que el lunes tuvo que volver a Barajas tras el despegue por problemas en el tren de aterrizaje trasero, han agradecido el trabajo de los pilotos y de la tripulación este martes en Barajas mientras esperan a coger el vuelo que les llevará a Canadá. "La tripulación estuvo muy bien", ha afirmado Manuel, pasajero del vuelo Madrid-Toronto AC837, aunque ha reconocido que la experiencia "fue un poquillo dura".

Por su parte José Ferrer, marido de una de las pasajeras del Boeing 737 que estuvo tres horas sobrevolando una amplia zona al sur de Madrid y en la provincia de Cuenca para quemar combustible antes de proceder al aterrizaje de emergencia, ha comentado que su mujer iba muy tranquila y confiaba plenamente en el piloto; "de vez en cuando hay gente que hace bien su trabajo" ha dicho con rotundidad. "Estoy segura de que todos pasamos un poquito de miedo", ha afirmado una ciudadana canadiense que ha explicado que todo el pasaje estaba "muy tranquilo": "Yo no vi ningún caos ni pánico".

La pasajera ha alabado la labor del personal de la aerolínea: "Todo el mundo nos tranquilizó, tripulación, pilotos" y ha resumido la experiencia: "Ayer fue un día muy largo, pero todo salió bien". Varios de estos pasajeros se han quejado de que Air Canadá no les ha dado una solución para completar su viaje a Toronto.

El lunes tras el aterrizaje se les informó de que saldrían este martes a las 12.30h en un vuelo de Air Transat, sin embargo varios pasajeros al dirigirse hoy al mostrador de esta compañía se han encontrado con que los responsables de la misma no conocían esta circunstancia. Uno de los pasajeros afectados ha explicado que el vuelo de Air Transat de las 12.30h hace escala en Lisboa y se dirige a Montreal (en vez de a Toronto, destino final original del vuelo cancelado ayer) y, por ello, se ha mostrado indignado: "Están tomando el pelo a la gente, están jugando con su dinero". Otro de los afectados ha señalado que la situación actual es "peor que la de ayer" porque les tienen "tirados" y no saben si podrán salir o no.