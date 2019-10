Los partidos se comprometen a la aprobación urgente de la ley de infancia

PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más País se han comprometido a que la ley de protección de la infancia sea uno de los primeros acuerdos de la nueva legislatura y a avanzar en la escolarización gratuita de 0 a 3 años como una de las medidas para atajar la pobreza que afecta a uno de cada tres niños.

En el primer debate sobre infancia de cara a las elecciones del 10N, organizado por Save the Children, representantes de esos partidos Pau Marí-Klose (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Mar García (Unidas Podemos), Sara Giménez (Cs) y Pablo Gómez (Más País) también han coincidido en que hay que mejorar la coordinación entre comunidades para la protección de los menores extranjeros no acompañados.

"España no es un buen país para ser niño en este momento y es aún más complicado cuando naces en determinado entorno social", ha aseverado Andrés Conde, director general de Save The Children, quien ha reclamado unidad política en torno a la infancia.

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS FRENTE A LA VIOLENCIA, YA

La mitad de las víctimas sexuales son niños, que, por su especial vulnerabilidad, también lo son de otros delitos como la violencia de género, el acoso escolar o los relacionados con la tecnología, situación que se pretende combatir con la esperada ley integral de protección de los menores frente a la violencia que se quedó a las puertas de su aprobación definitiva ante el cierre de legislatura.

"La magnitud del problema exige el acuerdo y debería ser la primera ley que se apruebe en la nueva legislatura, aunque los trámites administrativos son los que son", ha asegurado Marí-Klose (PSOE)-alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil-, quien ha destacado que esta legislación "muy necesaria" afecta a otras 11 leyes.

Gamarra (PP) opina que debe estar "desde el primer momento en la agenda política del próximo Gobierno y aprobarse por unanimidad porque trasciende del ámbito parlamentario para convertirse en un ejemplo para la sociedad".

"Es una ley urgente y prioritaria que no se entiende que no haya salido adelante, lo que demuestra que no lo ha sido para los dos últimos gobiernos", ha dicho García (Unidas Podemos), para la que esta ley requiere "un enfoque revolucionario porque es un problema estructural" e incluir "la violencia institucional".

Desde Cs, Giménez propone que sea "el primer trámite a trabajar" y plantea que se incida en "una buena formación del profesorado, de los profesionales que atienden a los menores y de las familias".

Gómez (Más País) ha planteado sensibilizar más a la sociedad para que sea consciente de la gravedad de la violencia contra los menores, con mayor intensidad en las niñas.

¿CÓMO ACABAR CON LA POBREZA INFANTIL?

PSOE: garantizar la escolarización de 0 a 3 años para los colectivos más desfavorecidos, medidas frente al abandono escolar, aumentar la prestación por hijo a cargo y las exenciones fiscales y favorecer el ocio educativo, junto a otras medidas eliminen discriminación entre los menores.

PP: favorecer el empleo, la conciliación y mejorar la protección de las familias, a través de una ley de familia. En educación: avanzar en gratuidad 0 a 3 y ayudas para material escolar y comedores avanzando hacia la gratuidad, pero con equidad.

Unidas Podemos: inversión fuerte en infancia, educación pública de 0 a 3 años, ley de familias que incluya "todas las diversidades familiares, como monomarentales" y protección universal por hijo a cargo similar a otros países de la UE (elevar la asignación por hijo a cargo a 1.200 euros al año (2.000 en casos de pobreza severa).

Ciudadanos: atajar la pobreza infantil con medidas como abolir chabolismo, mayor vivienda social, abordar la precariedad laboral y una ley de familias. Propone una "gran pacto educativo" que tenga en cuenta a los grupos más vulnerables.

Más País: establecer que la prestación por hijo a cargo sea un derecho universal, al igual que la sanidad o la educación.